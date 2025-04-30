ТРЦ «Марко Молл» опубликовал афишу на май: 80-летие Великой Победы, вечер для выпускников и интеллектуальные викторины

Рязанский ТРЦ «Марко Молл» опубликовал афишу на май 2025 года.

9 мая на большом экране «Марко Молл» пройдет памятная акция «Бессмертный полк». Сотни фотографий наших героев — фронтовиков, военных медиков, тружеников тыла — всех тех, кто приближал этот Великий День — пройдут памятным строем как дань безмерной благодарности потомков за проявленное мужество, героизм и Победу.

Фотографии своих героев можно прислать до 18.00 4 мая по ссылке.

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В День Победы в ТРЦ будут работать несколько площадок, которые обязательно стоит посетить всей семьей.

Начнутся праздничные мероприятия в ТРЦ с 13.00.

Гости станут свидетелями тех далеких героических событий, рассказанных в «Марко Молл» актерами театральной постановки «Осколки».

На детских мастер-классах маленькие гости в этот день ТРЦ создадут символ Победы — красную гвоздику, а также легендарные письма-треугольники полевой почты, приходившие близким от бойцов с фронта.

С 13.00 в «Марко Молл» заработает полевая кухня. Повара приготовит для посетителей центра традиционную армейскую кашу.

В 14.10 на площадке перед «Марко Молл» гости праздника развернут 15-метровую георгиевскую ленту — символ памяти и воинского подвига наших бойцов в годы Великой Отечественной войны.

В 14.30 — выступление ансамбля народной песни «Рязаночка» с программой ко Дню Победы.

В 19.00 в «Марко Молл» — большая праздничная программа от Рязанской областной филармонии «Был месяц май». В афише — мелодии поколения, победившего фашизм: легендарные песни военных лет, мелодии советского кинематографа и танго 30-40-х годов.

Елена Браткова (сопрано),

Татьяна Мозина (фортепиано),

Ольга Дьяченко (скрипка),

Ведущий — Евгений Кондрашов.

В День Победы в кинокомплексе «Пять звезд» пройдут бесплатные кинопоказы для военнослужащих, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями картины «В списках не значился» (16+) — премьера военной драмы режиссера Сергея Коротаева, снятой по одноименной повести Бориса Васильева. Лента правдиво рассказывает о защитнике Брестской крепости, прибывшем на место службы 21 июня 1941 года.

Знания об истории Великой Отечественной войны, ее ключевых сражениях и знаковых имен полководцев обязательно пригодятся на исторической викторине «Маршалы Победы», которая пройдёт в «Марко Молл» 18 мая.

Самых эрудированных участников ждут призы от «Марко Молл».

Начало: 14.30 Вход свободный. 0+

В майской афише «Марко Молл» подготовлены еще четыре разноплановых мероприятий для разных возрастов.

3 мая — для маленьких гостей ТРЦ история о богатыре Добрыне, которому очень нужна помощь маленьких бесстрашных друзей в одолении коварного противника Кощея и возвращении в мир силы земли русской — сияния Меча Света.

Помимо захватывающего богатырского квеста, гостей ждут творческое занятие и бумажная дискотека в финале.

Начало: 14.30. Вход свободный. 0+.

17 мая — детский праздник «Ми-ми-мишки.

Маленьких гостей ждут встреча с любимыми персонажами ми-ми-мишками, увлекательные приключения и интерактивные игры и конкурсы. А еще «рисование» песком и яркое шоу мыльных пузырей. Начало: 14.30. Вход свободный. 0+.

Май — это еще и конец учебного года, время последних школьных звонков.

24 мая «Марко Молл» приглашает всех школьников завершить учебный год на яркой ноте и повеселиться от души на «Вечеринке выпускников». В этот день в афише ТРЦ много хорошей музыки для настроения, большое бумажное шоу, выступление ходулистов и подарок каждому — модное, стильное и уже по-летнему актуальное переводное тату. Начало: 14.30. Вход свободный. 0+.