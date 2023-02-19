Транспортный налог: как, когда и сколько?

Многие автолюбители справедливо относятся к своей машине, как к члену семьи. Но личные транспорт — это не только инструмент для решения многих задач. Владение им подразумевает серьёзные обязательства: правильную эксплуатацию, своевременное техобслуживание и уплату специального налога. О том, кто, когда и сколько должен отдавать государству за пользование транспортным средством, расскажем в нашем небольшом обзоре.
Армия плательщиков
Итак, транспортный налога за предыдущий год нужно заплатить до 1 декабря года нынешнего.
Причём его платят не только физлица, но и компании. У юрлиц ставки, сроки оплаты и условия начисления отличаются. В этой публикации мы будем говорить о налоге для граждан.
Транспортный налог относится к региональным, то есть средства поступают в бюджет субъекта РФ, в нашем случае Рязанской области, а величину налога и льготы по нему определяют местные власти.
Сейчас величина транспортного налога зависит от мощности транспорта. Чем больше лошадиных сил, тем больше, соответственно, и налоговая ставка. Это же правило применяется к расчёту налога за летательный транспорт.
Налог платит не тот, кто фактически управляет транспортным средством, а владелец, то есть физлицо или ИП, на которого оно зарегистрировано. Налог начисляется собственникам:
автомобилей;
мотоциклов;
мотороллеров;
автобусов и другой спецтехники, кроме молоковозов;
снегоходов и мотосаней;
теплоходов, яхт, катеров и других видов водного транспорта, кроме весельных лодок;
самоходных машин.
самолётов и вертолётов;
Кстати, по нормам Воздушного кодекса России регистрировать нужно только воздушные суда весом больше 30 килограмм. Соответственно, квадрокоптер весом до 30 килограмм не является транспортным средством, а значит налог за него платить не нужно.
Доступный алгоритм
Если уведомление (их обычной высылают весной или летом) не пришло ни на почту, ни в личный кабинет на сайте Федералньой налоговой службы ФНС, ни на «Госуслуги», крайнего срока уплаты налога — 1 декабря — ждать не стоит. Лучше заранее написать обращение через сайт ФНС или прийти в отделение лично.
Если уведомление пришло, но вам кажется, что налог начислен неверно, можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС либо рассчитать его самостоятельно с помощью формулы.
Транспортный налог рассчитывается по формуле: налоговая ставка (НС) × налоговая база (НБ). В этом случается налоговая база — это характеристики транспорта. Для автомобилей, например, это мощность двигателя, то есть количество лошадиных сил.
Формула усложняется, если вы владели транспортом не полный год. В этом случается применяется коэффициент владения имуществом (КПВ) — количество месяцев делится на 12. Полный месяц считается до 15 числа, то есть если вы зарегистрировали автомобиль в ГИБДД 16 июля, то её владельцем для налога вы станете с августа.
За 2021 год налог уплачивался с повышающим коэффициентом, если ваша машина дороже 3 млн рублей. За 2022 ой год коэффициент 3 будет действовать для машин стоимостью свыше 10 миллионов рублей.
Ставки сделаны
Как и в случае с имущественным налогом на недвижимость, федеральный центр определяет только базовую налоговую ставку. Далее местные власти могут или увеличивать, или уменьшать её размер, но не более чем в десять раз. За владение автомобилем в 2023 году в Рязанской области установлены следующие ставки:
|Наименование объекта налогообложения
|Ставка (руб.)
на 2023 год
|Автомобили легковые
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|10
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|20
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|45
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|75
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|150
|Мотоциклы и мотороллеры
|до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
|4
|свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
|6
|свыше 35 л.с. до 100 л.с. (свыше 25,74 кВт до 73,55 кВт) включительно
|30
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|50
|Автобусы
|до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
|30
|свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
|60
|Грузовые автомобили
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|23
|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|32
|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|40
|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|60
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|85
|Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
|25
|Снегоходы, мотосани
|до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
|25
|свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
|50
|Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|70
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|200
|Яхты и другие парусно-моторные суда
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|200
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|400
|Гидроциклы
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|250
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|500
|Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
|130
|Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
|128
|Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
|102
|Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
|1020
Оплатить налог можно любым способом по указанным реквизитам — как безналичным способом прямо в государственных сервисах, так и наличными в кассе банка или в отделении почты.
Если не уплатить транспортный налог, то придётся заплатить чуть больше из-за пеней. Посчитать, сколько составят пени, можно по формуле:
Долг по налогу × 1/200 ключевой ставки ЦБ × количество дней просрочки.
Право на привилегии
Льготы по транспортному налогу делятся на два вида — федеральные и региональные. Базово не уплачивают сбор люди с инвалидностью за специально оснащённые автомобили, а также за машины, купленные соцзащитой. Мощность их двигателей не должна быть больше 100 лошадиных сил.
Региональные льготы шире. Так в Рязанской области от уплаты налога освобождены:
Граждане — владельцы легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и тракторов — без ограничения мощности двигателя, автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).
Пенсионеры по старости, пенсионеры Вооружённых Сил и правоохранительных органов Российской Федерации, лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).
Инвалиды всех категорий, имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и граждане, награждённые орденами Славы трёх степеней, и родители (супруги) погибших при исполнении служебных обязанностей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, имеющие в собственности легковые автомобили или мотоциклы (мотороллеры) (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).
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