Транспортный налог: как, когда и сколько?

Многие автолюбители справедливо относятся к своей машине, как к члену семьи. Но личные транспорт — это не только инструмент для решения многих задач. Владение им подразумевает серьёзные обязательства: правильную эксплуатацию, своевременное техобслуживание и уплату специального налога. О том, кто, когда и сколько должен отдавать государству за пользование транспортным средством, расскажем в нашем небольшом обзоре.

Армия плательщиков

Итак, транспортный налога за предыдущий год нужно заплатить до 1 декабря года нынешнего.

Причём его платят не только физлица, но и компании. У юрлиц ставки, сроки оплаты и условия начисления отличаются. В этой публикации мы будем говорить о налоге для граждан.

Транспортный налог относится к региональным, то есть средства поступают в бюджет субъекта РФ, в нашем случае Рязанской области, а величину налога и льготы по нему определяют местные власти.

Сейчас величина транспортного налога зависит от мощности транспорта. Чем больше лошадиных сил, тем больше, соответственно, и налоговая ставка. Это же правило применяется к расчёту налога за летательный транспорт.

Налог платит не тот, кто фактически управляет транспортным средством, а владелец, то есть физлицо или ИП, на которого оно зарегистрировано. Налог начисляется собственникам:

автомобилей;

мотоциклов;

мотороллеров;

автобусов и другой спецтехники, кроме молоковозов;

снегоходов и мотосаней;

теплоходов, яхт, катеров и других видов водного транспорта, кроме весельных лодок;

самоходных машин.

самолётов и вертолётов;

Кстати, по нормам Воздушного кодекса России регистрировать нужно только воздушные суда весом больше 30 килограмм. Соответственно, квадрокоптер весом до 30 килограмм не является транспортным средством, а значит налог за него платить не нужно.

Доступный алгоритм

Если уведомление (их обычной высылают весной или летом) не пришло ни на почту, ни в личный кабинет на сайте Федералньой налоговой службы ФНС, ни на «Госуслуги», крайнего срока уплаты налога — 1 декабря — ждать не стоит. Лучше заранее написать обращение через сайт ФНС или прийти в отделение лично.

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Если уведомление пришло, но вам кажется, что налог начислен неверно, можно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС либо рассчитать его самостоятельно с помощью формулы.

Транспортный налог рассчитывается по формуле: налоговая ставка (НС) × налоговая база (НБ). В этом случается налоговая база — это характеристики транспорта. Для автомобилей, например, это мощность двигателя, то есть количество лошадиных сил.

Формула усложняется, если вы владели транспортом не полный год. В этом случается применяется коэффициент владения имуществом (КПВ) — количество месяцев делится на 12. Полный месяц считается до 15 числа, то есть если вы зарегистрировали автомобиль в ГИБДД 16 июля, то её владельцем для налога вы станете с августа.

За 2021 год налог уплачивался с повышающим коэффициентом, если ваша машина дороже 3 млн рублей. За 2022 ой год коэффициент 3 будет действовать для машин стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

Ставки сделаны

Как и в случае с имущественным налогом на недвижимость, федеральный центр определяет только базовую налоговую ставку. Далее местные власти могут или увеличивать, или уменьшать её размер, но не более чем в десять раз. За владение автомобилем в 2023 году в Рязанской области установлены следующие ставки:

Наименование объекта налогообложения Ставка (руб.)

на 2023 год Автомобили легковые до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 20 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 45 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 75 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 Мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4 свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 6 свыше 35 л.с. до 100 л.с. (свыше 25,74 кВт до 73,55 кВт) включительно 30 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50 Автобусы до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 30 свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 60 Грузовые автомобили до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 23 свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 32 свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 40 свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 60 свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85 Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 25 Снегоходы, мотосани до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25 свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 70 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 Яхты и другие парусно-моторные суда до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 200 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 400 Гидроциклы до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 250 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 500 Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 130 Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 128 Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 102 Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 1020

Оплатить налог можно любым способом по указанным реквизитам — как безналичным способом прямо в государственных сервисах, так и наличными в кассе банка или в отделении почты.

Если не уплатить транспортный налог, то придётся заплатить чуть больше из-за пеней. Посчитать, сколько составят пени, можно по формуле:

Долг по налогу × 1/200 ключевой ставки ЦБ × количество дней просрочки.

Право на привилегии

Льготы по транспортному налогу делятся на два вида — федеральные и региональные. Базово не уплачивают сбор люди с инвалидностью за специально оснащённые автомобили, а также за машины, купленные соцзащитой. Мощность их двигателей не должна быть больше 100 лошадиных сил.

Региональные льготы шире. Так в Рязанской области от уплаты налога освобождены:

Граждане — владельцы легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и тракторов — без ограничения мощности двигателя, автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).

Пенсионеры по старости, пенсионеры Вооружённых Сил и правоохранительных органов Российской Федерации, лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).

Инвалиды всех категорий, имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и граждане, награждённые орденами Славы трёх степеней, и родители (супруги) погибших при исполнении служебных обязанностей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, имеющие в собственности легковые автомобили или мотоциклы (мотороллеры) (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).