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Четверг, 27 января, 2022

Транспортные полицейские присоединились к всероссийской акции «Студенческий десант»

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Транспортные полицейские присоединились к всероссийской акции «Студенческий десант»

7info7

В преддверии Дня студента Рязанским Линейным отделом МВД России на транспорте были организованы мероприятия, проводимые в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

Учащимся средних учебных заведений и школьникам рассказали об основных направлениях деятельности и специфике работы транспортной полиции, были проведены экскурсии на железнодорожный вокзал и станцию. Начальник ОПДН Рязанского ЛО совместно с заместителем командира отдельной роты ППС провели беседу со студентами 1 и 2 курсов, в которой рассказали о службе в системе МВД и об основных требованиях к кандидатам, поступающим на службу в органы внутренних дел, задачах, возложенных на сотрудников полиции, а также продемонстрировали видеоролики о деятельности УТ МВД России по ЦФО.

«Студенческий десант» — это комплекс мероприятий для учащихся и студентов образовательных учреждений, направленный на популяризацию профессии «полицейский» среди молодежи. Ежегодно в акции принимают участие члены общественных советов при территориальных органах МВД России, ветераны органов внутренних дел и действующие сотрудники полиции.

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