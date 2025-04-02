Трамп готовится объявить о введении крупнейших импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о введении масштабных импортных пошлин в ответ на ограничения со стороны торговых партнёров Вашингтона. О значимости этого шага и его последствиях для мировой экономики пишут РИА Новости.

«День освобождения» или торговая война против всего мира?

Трамп и его администрация уверяют американцев, что 2 апреля станет «днём освобождения», когда США введут ответные барьеры на товары стран, применяющих пошлины на американский импорт.

Ожидается, что президент подпишет указ о введении новых тарифов в Розовом саду Белого дома в 23:00 по московскому времени. По данным американских СМИ, планируется введение 20%-ных пошлин на импортные товары, а на иностранные автомобили ставка составит 25%.

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Согласно информации The Washington Post, новые меры могут затронуть 15 стран с наибольшим профицитом торговли с США или применяющих дискриминационные механизмы в торговле. Среди потенциальных кандидатов на введение пошлин Трамп называл Евросоюз, Южную Корею, Бразилию и Индию, но список может быть шире.

Американские власти рассматривают эти меры как способ укрепления экономики и бюджета. По словам старшего советника президента по торговле и производству Питера Наварро, США рассчитывают ежегодно получать до 600 миллиардов долларов за счёт импортных пошлин, что за 10 лет позволит пополнить бюджет на 6 триллионов долларов. Эти средства должны компенсировать налоговые льготы, обещанные американским избирателям, и сократить дефицит бюджета, который Минфин оценивает в 1,15 триллиона долларов.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что новые тарифы стимулируют иностранные компании инвестировать в производство внутри страны, чтобы избежать пошлин.

Одновременно 2 апреля заканчивается временная пауза, установленная Трампом на 25%-ные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Кроме того, вступят в силу вторичные санкции против Венесуэлы, которые распространятся и на всех партнёров США, покупающих венесуэльские энергоресурсы.

Рецессия в США и замедление глобального роста

Экономическая политика администрации Трампа всё чаще вызывает опасения по поводу возможного экономического спада. Согласно исследованию CBS News и YouGov, среди американцев растёт число тех, кто ожидает рецессии, а доля уверенных в дальнейшем росте экономики — сокращается.

В марте международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5%, связав это с начавшейся торговой войной. Кроме того, ожидается замедление глобального ВВП: до 2,3% в 2025 году и до 2,2% в 2026-м.

Дополнительным фактором давления станет рост инфляции, поскольку импортные пошлины напрямую повлияют на стоимость товаров для американских потребителей.

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак ранее заявила РИА Новости, что фонд пока не прогнозирует рецессии в США, но в апреле представит обновлённый прогноз с учётом новых экономических решений Вашингтона.

В свою очередь, председатель ФРС США Джером Пауэлл на последней пресс-конференции отметил, что вероятность рецессии сохраняется, а уровень неопределённости на рынках остаётся «необычайно высоким».

Анализ телеканала CNN показывает, что американская экономика находится на грани спада из-за агрессивной торговой политики Трампа, а финансовые рынки испытывают серьёзную турбулентность.

Ответные меры от торговых партнёров США

После введения пошлин со стороны Вашингтона ожидается ответная реакция от его торговых партнёров. Канада и Мексика уже объявили о симметричных мерах, а Евросоюз готовится представить свой ответ позднее в апреле.

Эксперты предупреждают, что эскалация торговой войны может привести к ещё большему замедлению роста мировой торговли и усилению её фрагментации.