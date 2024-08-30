Трагедия в больнице: хоккейный тренер Савельев впал в кому после удара стулом

В больнице города Серова в ночь на 30 августа произошёл шокирующий инцидент: пациент ударил стулом по голове своего соседа по палате — заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Об инциденте пишет E1.ru.

В результате нападения Савельев, которому недавно ампутировали пальцы на ногах из-за осложнений диабета, находится в коме.

По словам Никиты Щитова, серебряного призера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и близкого друга пострадавшего, инцидент произошёл после того, как тренер отошел от наркоза. «Все очень плохо. Он в коме. Сосед ударил его стулом по голове, и сейчас он в критическом состоянии», — сообщил Щитов.

Григорий Савельев, уроженец подмосковного Быково и уважаемый тренер, воспитал многих успешных хоккеистов, включая Олега Браташа, главного тренера олимпийской сборной России по хоккею.

Супруга Савельева, Надежда Викторовна, рассказала журналистам, что больница не сообщила ей о травме мужа до приезда в медицинское учреждение.

«Мне сказали, что он в реанимации с травмой головы. Как можно было так ударить, что он впал в кому?», — поделилась она с журналистами.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что два пожилых пациента не смогли мирно урегулировать конфликт, связанный с храпом. Более молодой пациент клиники, 1965 года рождения, ранее судимый напал на другого. Полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Медицинский персонал больницы оказывает всю необходимую помощь Савельеву, но его состояние остаётся крайне тяжёлым.