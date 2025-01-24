Товарищ полковник: история учителя ОБЖ из Касимова

Официальный телеграм-канал Рязанской области рассказал историю учителя из Касимова.

От военного дела до школьного учителя. Для кого-то герой рубрики «Регион в лицах» товарищ подполковник, а для кого-то — мудрый наставник и талантливый педагог.

Владимир Лысяков родом из Касимовского района. История его необычного профессионального пути началась с учёбы в юридическом институте ВВ МВД в Санкт-Петербурге. На заре своей военной карьеры Владимир служил во многих городах нашей страны, находился в горячих точках.

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После выхода в отставку, в 2010 году, Владимир пришёл на работу в среднюю школу № 7 в Касимове. Здесь он продолжает трудиться и сейчас заместителем директора по безопасности, педагогом физкультуры и основ безопасности и защиты Родины. Возглавляет школьный отряд «Патриот».

За время работы в школе Владимир много раз был награждён Почётными грамотами и медалями, стал победителем акции «Народное признание» и призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2017». А в 2018 он стал одним из лучших руководителей военно-патриотического объединения в стране. Это признание Владимир получил в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства по патриотическому воспитанию «Делай, как я!».