ТОСы и активисты присоединились к уборке рязанских улиц

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В рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города члены комитетов ТОС, активисты общественного самоуправления, Советов домов и ТСЖ вышли на первый субботник.

Жители улиц Семчинской и Княжье поле вышли в сквер, чтобы помочь убрать бытовой мусор. Активисты ТОС по улице Станкозаводской помогли в уборке дворовой и прилегающих территорий.

Накануне активисты ТОС «Радуга» на улице Шевченко помогали с уборкой детской площадки, построенной в рамках областной программы местных инициатив.

– Мы с радостью выходим на субботники. Это наше внутренние желание и искренняя позиция – принимать участие в делах города, – отметила председатель ТОС Екатерина Овчинникова.

Основные субботники на территориях общественного самоуправления запланированы на 17 и 24 апреля.

По вопросам оказания содействия в проведении народных субботников, предоставления посадочного материала можно позвонить в управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани (95-69-15, 95-69-16).