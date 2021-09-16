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Четверг, 16 сентября, 2021
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Торжественно завершился фестиваль «Рязанские смотрины»

Кристина Белова
Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"

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В среду, 15 сентября, торжественно завершился фестиваль «Рязанские смотрины». Театры-участники поздравили друг друга с успешным завершением большого мероприятия и получили памятные подарки.

Закрытие «Рязанских смотрин» проходило в теплой и дружеской атмосфере. Коллективы выступили на сцене с душевными пожеланиями, адресованными коллегам и организаторам.

Актёры придумали короткие номера и с юмором рассказали о спектаклях друг друга. Также они исполнили авторские песни, прочитали стихотворения и эпиграммы.

Поздравления в этот вечер поступали от всех, даже от работников технического отдела. Они особо выделили коллектив театра KARLSSON HAUS из Санкт-Петербурга. Они показали в Рязани спектакль «Девочка со спичками». На память им вручили огнетушитель.

Пять фестивальных дней пролетели очень быстро, но насыщенно. Рязанский театр кукол уже ждёт всех участников и новые коллективы на следующие «Смотрины», которые пройдут 2023 году.

  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"
  • Торжественно завершился фестиваль "Рязанские смотрины"

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