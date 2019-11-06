Юные рязанцы оказались «между небом и землёй»

В Рязанском театре на Соборной показали спектакль «Летучкина любовь» по комедии Роберта Орешника. Небесную игру-сновидение в рамках Театральной олимпиады 2019 продемонстрировал Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева.

Спектакль о жизни и переживаниях подростков, которые запутались и не знают, что делать дальше. Актёры оказываются в буквальном смысле «между небом и землёй» – переходном пространстве между раем и адом, где живут ангелы, а за ругательства получают невидимые подзатыльники. Спектакль о любви, ценности жизни и юности.

– Я был уверен, что знать о жизни всё. Но всего три дня перевесили мою жизнь. Не я нужен был жизни, а она была нужна мне. Такая как есть, – именно к такому выводу приходят герои, оказавшиеся «между небом и землёй».

В спектакле также звучат очаровательные письма детей из книги М. Дымова «Дети пишут к Богу».

Спектакль также можно увидеть в Рязани в среду,6 ноября, в 19.00 и в четверг, 7 ноября, в 14.00.