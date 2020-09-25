Сотрудники рязанского детского сада «Цветочный город» поздравили своих коллег с днём воспитателя

27 сентября в России отмечается День воспитателя. В этот день принято чествовать воспитателей, их помощников, нянь и весь персонал дошкольных образовательных учреждений.

История праздника уходит своими корнями в 1863 год. 157 лет назад 27 сентября в Санкт-Петербурге появился первый детский сад.

Однако официальным День воспитателя стал лишь в 2009 году. В этот день принято проводить праздничные утренники, радовать своих наставников творческими сюрпризами.

Но воспитатели – люди креативные, всегда готовые сами устроить праздник. Так коллектив МДОУ № 85 «Цветочный город» в преддверии официальной даты разместил в социальной сети ВК поздравительный ролик с хештегом #Поздравьколлег_Рязань.

В комментариях к посту работники дошкольных учреждений города Рязани благодарят коллег за поздравления и делятся им на своих личных страницах.

Коллектив РИА «7 новостей» также присоединяется к поздравлениям и желает всем воспитателям творческого вдохновения, здоровых воспитанников, внимательных родителей, уважающих труд педагогов, и всего самого наилучшего.