Топ российских телеканалов изменился по итогам лета

К началу сентября тройка лидеров среди телеканалов по доле аудитории в возрастной категории старше четырех лет осталась неизменной. По итогам августа первое место продолжает удерживать «Россия 1», за ней следуют НТВ и «Пятый канал». На четвертую позицию поднялся РЕН ТВ, а пятое место занимает «Первый канал». Об этом сообщили «Известиям» в компании Mediascope.

Согласно данным Mediascope, доля аудитории «России 1» составила 13,5%, НТВ — 9,2%, «Пятого канала» — 7,9%, РЕН ТВ — 7,3%, а «Первого канала» — 7%. Самыми популярными передачами с начала года стали: «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «Поле чудес», «Ты не поверишь!», «Ну-ка, все вместе!», «Звезды сошлись» и «Сто к одному».

Кроме общего рейтинга, который охватывает всех зрителей старше четырех лет, Mediascope также анализирует данные по отдельным возрастным категориям. Наиболее привлекательным для рекламодателей считается сегмент зрителей от 14 до 44 лет, поэтому телеканалы особенно борются за эту аудиторию. Ранее безоговорочным лидером в этой категории был ТНТ, но тренд изменился. По итогам августа на первое место среди премиальной аудитории вышел СТС с долей 8,1%, второе занял РЕН ТВ (7,7%), а ТНТ сместился на третье место с 7,6%.

Компания Mediascope, с 2017 года выполняющая функции официального измерителя ТВ-аудитории в России, считается самым авторитетным источником в телеиндустрии. Её отчёты позволяют оценивать не только общие результаты телеканалов, но и их успехи среди различных возрастных групп, а также показатели отдельных программ.

В июле этого года Mediascope впервые опубликовала данные по панели 0+, которая охватывает зрителей всех населённых пунктов России. Ранее использовалась панель 100+, учитывающая предпочтения только крупных городов, что отображало интересы примерно половины страны. Несмотря на то, что панель 0+ была введена ещё в 2019 году и её данные использовались для расчета стоимости рекламы, они не публиковались по договорённости с телеканалами. Изменение подхода Mediascope в отрасли считают логичным и оправданным.