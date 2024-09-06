Толстому коту собирают деньги на похудение

В Перми жители города откликнулись на призыв приюта для животных «Матроскин» и решили помочь толстому коту Крошику, который весит 17 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал приюта.

Ранее в приют попал кот с избыточным весом. По словам волонтеров, его раскормили из-за любви. В итоге кот так растолстел, что не смог передвигаться самостоятельно, а в клинике ему из-за жировой прослойки не смогли сделать УЗИ.

Крошику прописали лечение, которое включает специальный рацион, физпроцедуры и тренировки на водной беговой дорожке. Лечение оценили в 30 тысяч рублей.

В группе приюта «Матроскин» появились посты с поддержкой Крошика и призывом помочь ему вернуть форму.