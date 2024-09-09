ТНТ раскрывает имена первой десятки участников шоу «Звёзды в джунглях»

Большое колумбийское приключение звёзд начнётся на ТНТ уже совсем скоро! С 22 сентября в новом реалити «Звёзды в джунглях» зрители будут наблюдать за тем, как селебрити попробуют выжить в джунглях и не съесть друг друга в борьбе за несколько десятков миллионов рублей!

Первыми в схватку за главный приз вступят 10 участников: певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актёры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, телеведущая Дана Борисова, блогеры Женя Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алёна Блин. Каждую неделю один из участников покидает проект по итогам голосования, а на его место приходит «новенький». Всего в реалити примут участие 19 звёзд!

Участники проекта будут жить в лагере на берегу моря у притоков Амазонки. Их окружает агрессивная природа, океан, тропики, ливни и москиты. Это идеальное место для идеального отдыха звёзд, если бы не одно «но» — это отсутствие еды. Её можно купить на монеты, заработанные на испытаниях, а чтобы никто не остался голодным, участникам реалити «Звёзды в джунглях» придется договариваться между собой, что приобрести на заработанные монеты в первую очередь.

Лика Бланк, продюсер проекта «Звёзды в джунглях»: «Мы прошли крещение от богов реалити этой новой локации в Колумбии. Первые несколько дней у нас шли проливные дожди, нас затопило и смыло, но тем не менее это придало пикантную изюминку новому проекту. А так, в проекте будет всё, что что вы ожидаете от джунглей: попугаи, комары, анаконды, ягуары, пумы, туканы, жара, экзотические фрукты, растения! Всё это будет у «Звёзд в джунглях» скоро в эфире ТНТ».

Валерия Чекалина, блогер: «На проекте «Звезды в джунглях» я не только ела всё, что давали, и купалась во всем противном, но и пережила даже две панические атаки и справилась с большим количеством фобий. Я выполняла то, чего от себя даже не ожидала, и поняла, что я боец до конца! А еще на проекте я познакомилась с большим количеством интересных людей и надеюсь продолжить общение с ними в будущем, потому что мы очень сблизились».

Премьеру реалити «Звёзды в джунглях» смотрите с 22 сентября в 18.30 на ТНТ