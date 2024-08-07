ТНТ раскрыл имена российских участников шоу «Вызов. Китайский сезон»

С 18 июля в Вологде стартовали съёмки третьего сезона спортивно-развлекательного реалити «Вызов» (16+), в котором команда звёзд и команда «умников» борются за солидный денежный приз. Популярные блогеры, актёры, телеведущие и талантливые ребята из мира науки, медицины и спорта разбиваются на пары, чтобы вместе проходить сложные испытания и ежедневно бросать вызов себе и друг другу. Новый сезон будет уникальным, ведь впервые вместе с российскими звездами и учёными в проекте принимают участие «коллеги» из Китая. А к блистательному тандему ведущих Дмитрия Губерниева и Натальи Поповой присоединилась китайская звезда и актриса Фэйя Цзоу.

За российскую команду в новом сезоне играют 10 человек — 5 звёзд и 5 умников. Со стороны селебрити зрители увидят танцовщика Антона Пануфника, блогера Женю Ершова, актрису и комика Марию Кравченко, актера Павла Комарова и телеведущую Анжелику Стубайло. Кстати, Женя Ершов уже принимал участие в первом сезоне «Вызова», где дошёл до финала, но не смог обыграть команду соперников.

Продюсер шоу «Вызов» Константин Обухов: «Еще на этапе создания второго сезона шоу мы думали о том, что проект надо менять. В свете дружбы России и Китая, множества интеграций между нашими странами, мы решили, что сезон „Вызова“ будет международным и именно российско-китайским. Разница менталитетов — это сложно, многие из китайских участников никогда не были за границей, им непривычна наша культура, даже наша еда. Для нас это большой вызов. Многие регионы хотели, чтобы мы приехали к ним. Но Великий чайный путь проходил из Китая через Вологду, и поэтому мы сразу знали, что проект надо снимать именно здесь, в городе с большой культурной ценностью. Мы не знаем, куда нас выведет „бог реалити“, мы не знаем, как люди себя поведут, как сработает техника… Все, что здесь происходит — это настоящая жизнь. И мы хотим, чтобы зрители почувствовали весь спектр эмоций, которые мы здесь проживаем».

Блогер, участник шоу «Вызов» Женя Ершов: «Я авантюрист, и даже не знал, куда еду! И с первым сезоном у этой авантюры сходств нет вообще никаких, это будто другое шоу. Испытания масштабные, но они больше завязаны на взаимодействии между участниками, на коммуникабельности. В шоу я настоящий, такой, какой я есть. Есть люди, которые боятся за свою репутацию, но я не боюсь: если в шоу есть герой, то должен быть и антигерой. Пусть это буду я».

Честь российской науки в проекте защитят молодой кардиохирург Дмитрий Огнерубов, специалист по радиоэлектронным системам Адель Ярова, пилот малой авиации и специалист по космической физиологии Яна Миняйло, программист Анастасия Суворова, а также телеоператор ВГТРК Россия 1 «Вести Луганск» Денис Шум.

Кардиохирург, участник шоу «Вызов» Дмитрий Огнерубов: «Я врач, и у меня есть опыт выступлений на ТВ, но в реалити я участвую впервые. Я знаю, как поставить человеку пружинку в сердце, а как себя вести на шоу — не знаю, для меня это непросто. Но я думаю, что этот опыт поможет пиару врачебной профессии. В моем детстве было не так много фильмов, сериалов, других проектов про врачей. И мне хотелось бы показать, каково это — быть настоящим кардиохирургом. Роли играть я не умею, я даже не представляю, как сыграть кого-либо, кроме себя».

Среди участников китайской команды: художница, спидкубер — чемпион по сборке кубика Рубика, исследователь ИИ, специалист по стоянию на бамбуке, фитнес-блогер, специалист по гражданскому строительству и гидросооружениям, актёры, популярные певцы и телеведущие.

Местом съёмок третьего сезона реалити-шоу выбрана Вологда — город, через который несколько веков назад проходил Великий Чайный путь из Китая в Европу. Зрителей ждут захватывающие испытания, красивейшая природа и традиции двух величайших мировых культур.