ТНТ объявил о старте съемок нового спортивного шоу «Игры без границ»

1 июля начались съемки нового масштабного проекта канала ТНТ «Игры без границ» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

Чтобы проверить собственные силы, защитить честь своих стран и побороться за кубок чемпионов и денежный приз в десять миллионов рублей, в Москве собрались 64 сильнейших атлета. Так, в ставших по-настоящему международными соревнованиях выступят представители Китая, Индии, Бразилии, США, Беларуси, Ирана, Казахстана, Узбекистана и, конечно, России. Среди них есть как профессиональные спортсмены, в том числе именитые чемпионы, так и атлеты без титулов, не мыслящие своей жизни без тренировок.

Все участники будут разбиты на пары (мужчина и женщина), которые должны прийти к успеху вместе. В каждой программе соревноваться в силе, ловкости и смекалке будут по четыре пары.

Ведущей проекта станет самая спортивная девушка на канале ТНТ, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта, Ляйсан Утяшева. Комментировать соревнования будут комик Тамби Масаев и комментатор «МАТЧ ТВ» Роман Нагучев.

«Игры без границ» станут самым масштабным спортивно-развлекательным проектом не только для ТНТ, но и для всего российского телевидения. Специально для съемок задействовано целых четыре павильона, общей площадью около 7500 кв метров.

Ляйсан Утяшева, ведущая: «Когда мне предложили вести самое спортивное шоу на ТНТ, я сразу согласилась, даже не раздумывая. У меня было ощущение, что это шоу придумано для меня. Когда я пришла на ТНТ 10 лет назад, я была единственной спортсменкой и телеведущей среди ведущих канала. Естественно, мне потребовалось время, чтобы адаптироваться, но сейчас это стало неотъемлемой частью моей жизни. Я мечтала о таком проекте. После шоу «Танцы» мне хотелось принять участие в шоу, которое объединило бы всю страну у экранов телевизоров, как это было раньше, когда все переживали и болели друг за друга. Это очень объединяет, и я верю в этот проект».

Роман Нагучев, комментатор проекта: «Это шоу – не просто испытание выносливости. Участники здесь попадают в ситуации, где они должны рассчитывать не только на себя, но и на своих партнеров. По сути, это проекция жизни. Ты должен не подвести партнера, а в каких-то моментах даже немножко отойти, отдав ему славу, и всё же нужно продолжать думать о себе. Когда ты видишь подобное на экране, то всегда проецируешь это на себя. Поэтому обычно у подобных спортивных шоу очень высокие рейтинги, и никогда не было иначе. Кроме того, тут ты с первых же кадров видишь Ляйсан, которая очень располагает к себе, и думаешь, что сейчас расслабишься. Но к концу, у нас с Тамби уже пульс 140-150, потому что ты переживаешь за участников как за кого-нибудь очень близкого».