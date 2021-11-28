Тюменские следователи проверят городской роддом после смерти новорожденного от коронавируса

В Тюмени следственный комитет проводит проверку после смерти грудного ребёнка, который скончался от коронавируса. Новорожденному было всего 29 дней, сообщает портал 72.RU.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать погибшего. По её словам, врачи, которые лечили сына, проявили халатность и упустили драгоценное время, а после давали ребёнку сильнодействующие антибиотики.
Кроме того, женщину не положили в ковидный госпиталь вместе с малышом, хотя у неё тоже был положительный тест.
Как уточняет портал 72.RU, областной депздрав не называет причиной гибели ребёнка коронавирус, однако в свидетельстве о смерти он указан. Окончательное решение должна вынести экспертиза.