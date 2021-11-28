Тюменские следователи проверят городской роддом после смерти новорожденного от коронавируса

В Тюмени следственный комитет проводит проверку после смерти грудного ребёнка, который скончался от коронавируса. Новорожденному было всего 29 дней, сообщает портал 72.RU.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать погибшего. По её словам, врачи, которые лечили сына, проявили халатность и упустили драгоценное время, а после давали ребёнку сильнодействующие антибиотики.

Кроме того, женщину не положили в ковидный госпиталь вместе с малышом, хотя у неё тоже был положительный тест.

«Я хочу знать, почему умер мой ребенок. Мне до сих пор даже не выдали никакие медицинские документы. Я не знаю о здоровье сына ничего, кроме роста и веса. И то, что нас заразили коронавирусом, когда мы лежали в таком уязвимом месте, как отделение недоношенных и патологий, — не должно остаться безнаказанным», — рассказала женщина.

Как уточняет портал 72.RU, областной депздрав не называет причиной гибели ребёнка коронавирус, однако в свидетельстве о смерти он указан. Окончательное решение должна вынести экспертиза.