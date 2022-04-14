Тит Ледолом 15 апреля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

15 апреля православная церковь вспоминает преподобного Тита Печерского. Согласно житию святого, он ещё в юные годы поступил в общежительный, где превзошел других монахов кротостью, милосердием и любовью к ближним. Спустя время он стал пресвитером. Тит ревностно защищал церковь от нападок еретиков-иконоборцев. За праведные дела Господь наградил его даром исцеления физических и душевных недугов.

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В народном календаре день 15 апреля отмечен как праздник Тита Ледолома. Считалось, что именно в этот день реки и озёра окончательно освобождаются от ледяных оков.

Традиции и запреты 15 апреля

Ещё это день на Руси называли Бесхлебицей. Трудные времена наступали у крестьян. Хлеба становилось всё меньше, и прокормить семью становилось всё сложнее.

Тит-ледолом приносит удачу торговцам. В этот день в старину всегда проводили крупные распродажи, потому что верили в удачный исход торгового дела. Современным продавцам 15 апреля не рекомендуется уходить в отгул. Подумайте о скидках, акциях и распродажах, тогда торговля будет успешной.

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Часть заработанного на 15 апреля лучше потратить на благотворительность. Тогда в любом начинании в этом году вам будет сопутствовать удача.

День нужно провести в приятных мыслях. С утра до вечера принято радоваться и не подпускать к себе дурные мысли.

Постель 15 апреля стоит сменить, а подушки и одеяла перетрясти. Иначе в голову будут приходить дурные мысли, а ночами — сниться кошмары.

Приметы 15 апреля

Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет, то год тяжелым будет.

К югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и бедственным.

Вороны начали играть в небе – жди ясную и солнечную погоду.

Стая журавлей весной летит на север – грядет тепло.

Стая журавлей тянется на юг – жди ветра и холода.

Тетерева уходят спать вглубь леса – жди дожди и холод.

Ворона каркает – к беде, а ворон – к горю.

Стаи галок и ворон увидел – жди непогоду.

Вороны начали играться на деревьях – жди солнечную погоду.

Грачи и галки начали стаями виться на высоте – жди дождя, а если не стаями, будет непогода.

Тетерева ранней весной токуют – холода будут еще долго.

Вешние воды медленно течь начали – год тяжёлым будет.

Голуби разворачивались – будет тепло.

Именины 15 апреля отмечают Ефим, Григорий, Георгий. Рождённые в этот день жизнерадостные, позитивные, искренние и открытые люди. Они излучают счастье и успех. Эти женщины и мужчины полны амбиций и имеют лидерские качества, благодаря которым видят перед собой новые возможности для самореализации.

Сны в ночь на 15 апреля чаще всего вещие. Только сбудутся они не полностью. Сновидение, увиденное днем 15 апреля, пустое.