Территорию у Театра кукол в Рязани благоустроят за 120 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика для благоустройства территории у Театра кукол в Рязани (улица Есенина, 27). Документация опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта без малого 120 млн рублей — 119 млн 945 тыс 304 рубля 53 копейки. Заявки от желающих принимаются до 10 января 2025 года.

Подрядчику предстоит провести земляные работы, обустроить амфитеатр, детскую игровую площадку, установить освещение, лавочки, урны. Кроме того, перед театром появится скульптурная композиция по мотивам аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Источником финансирования работ станет бюджет Рязанской области.