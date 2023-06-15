Четверг, 15 июня, 2023
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Территории шести поселений Скопинского района обрабатывают от борщевика

Татьяна Проводина

В Скопинском районе вышли на борьбу с борщевиком Сосновского. Мероприятия по его ликвидации проводятся на территории Успенского, Вослебовского, Корневского, Шелемишевского, Горловского и Полянского поселений.

Работы ведутся специализированной организацией ручным способом с помощью распылителя. Борщевик обрабатывается специальным химическим раствором, не опасным для людей, но приводящим к гибели ядовитого сорняка. Общая площадь обрабатываемой гербицидами территории составляет 40 гектаров.

Главы администраций поселений муниципалитета держат ситуацию на контроле.

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