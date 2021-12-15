Темпы ввода жилья в Рязанской области возросли на 20%

Во вторник, 14 декабря, была представлена стратегия развития строительного комплекса Рязанской области на период до 2030 года. Её представил руководитель областного Минстроя Вячеслав Меньшов, участие в презентации принял глава региона Николай Любимов.
Любимов отметил, что строительный комплекс – это важнейший сектор экономики Рязанской области. От него, прежде всего, зависит исполнение нацпроектов, направленных на повышение качества жизни людей. Речь зашла о таких направлениях работы, как укрепление социальной инфраструктуры, модернизация инженерных систем, направленных на обеспечение населения теплом и чистой водой. Среди вопросов – и переселение людей из аварийного фонда. Кроме того, без строительного комплекса невозможно представить создание индустриальных площадок для инвесторов, современных объектов промышленности и АПК.
Говоря о стратегии развития строительного комплекса, Николай Любимов отметил, что в ней должен быть предусмотрены механизмы и ресурсы для решения конкретных задач. Именно так можно достичь эффективности и высокотехнологичности работ, а также повысить качество управления процессами. Сама отрасль демонстрирует положительные результаты, несмотря на влияние пандемии.
Приоритетами стратегии являются выполнение программ по расселению аварийного жилья, газификая сёл, обеспечение комфортной среды в микрорайонах, улучшение жизненных условий рязанских семей и создание новых рабочих мест. Актуальной остаётся проблема обманутых дольщиков, которая также требует решений.
Николай Любимов поручил региональному Минстрою активнее участвовать в федеральных программах и вести комплексную застройку с продуманной инфраструктурой.