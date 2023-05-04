Темпы весеннего сева в Рязанской области выше прошлогодних показателей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о ходе сезонных посевных работ в регионе.

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Рязанской области ведут сезонные полевые работы высокими темпами, значительно опережающими прошлогодние, чему способствует благоприятная погода. По данным на 4 мая яровой сев проведен в регионе на общей площади 419 тысяч га, что в 2,8 раза больше, чем на аналогичную дату в прошлом году (150 тыс. га).

Яровыми зерновыми культурами (пшеница, ячмень, горох, овес и др.) засеяно 353 тыс. га (91% от плана), в том числе 99 тыс. га – пересев яровыми культурами на месте озимых, погибших из-за ледяной корки. По состоянию на 4 мая пересеяно уже почти 2/3 пострадавших посевов озимых. По предварительной оценке ущерб составил более 1 млрд рублей. С начала 2023 года аграриям из федерального и регионального бюджетов перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд рублей.

Сев сахарной свеклы проведен на 65% от плана, однолетних трав (зерновых смесей) – на 65%, рапса – на 52%, подсолнечника – на 29%, горчицы – на 29%, сои – на 2%, картофеля – на 13%.

Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения весенних полевых работ: удобрениями, техникой, топливом, семенами.