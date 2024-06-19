Темирлан Абуталимов в память о друге после его гибели взял себе его позывной

«Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить». Эти слова Президента России, которые он сказал о героизме военнослужащих в ходе специальной военной операции, понимают и разделяют все участники СВО. Объединенные общими задачами, на поле боя плечом к плечу сражаются все нации и народности России.

Участник Программы «Время героев» Герой России кумык Темирлан Абуталимов служил под командованием Евгения Груздева с позывным Омск. Поскольку Темирлан Абуталимов не кадровый офицер, русский командир стал его наставником, научил всему, что необходимо в боевой обстановке. Евгений стал для Темирлана старшим товарищем и близким другом.

Однажды во время боя командир отправил Темирлана с боевой задачей, а сам занял его позицию. «Во время боя командир отправил меня на другой участок исправить ошибки, разобраться в ситуации. А сам занял мою позицию. И в момент, когда я пошел наводить АГС, поднял «птицу», я увидел, что выстрелом из танка накрыло позицию, где стоял мой командир и где должен был находиться я. Командир погиб. Евгений посмертно получил звание Героя России», – рассказывает Темирлан Абуталимов.

В память о друге и наставнике после его гибели Темирлан Абуталимов взял себе его позывной. Парень из Дагестана стал Омском. Он общается с родителями погибшего друга и в будущем планирует посетить его родной город, в честь которого и был взят его позывной.