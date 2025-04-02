Тело женщины нашли в водоеме очистных сооружений в Рязанской области

В Чучкове 2 апреля в водоеме очистных сооружений нашли тело женщины. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сегодня, 2 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 73-летней Татьяны Петрушиной. Местонахождение женщины было неизвестно с 30 марта 2025 года.

Поисковики обследовали лес, опросили местных жителей. К вечеру в водоеме очистных сооружений на территории бывшего военного городка обнаружили тело женщины. Родственники опознали в погибшей пропавшую. Окончательно это подтвердит экспертиза.

Реклама

Родные женщины рассказали, что после перенесенного ковида она страдала перепадами настроения, приступами паники, постоянно чего-то боялась.