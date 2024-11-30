Тело пропавшей в Мособласти 18-летней девушки нашли в лесу

Три дня поисков и надежд. Почти всё Подмосковье следило за поиском 18-летней Ксении Еловых. Утром 25 ноября скромная и примерная девушка ушла из дома в Ивантеевке на учёбу, но так и не добралась до места назначения. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали её возле ворот СНТ за десятки километров от дома. Подробности трагической истории рассказал сайт aif.ru.

Куда она пропала? Что могло случиться? Эти вопросы не давали покоя родителям, которых мучили самые страшные мысли. Спустя три дня Ксению нашли мёртвой в лесу.

«Внимание! Пропала девочка. 25 ноября должна была поехать на учёбу из Ивантеевки в Болшево в 12:54. Обычно встречается с подружками в кафе у станции, но в этот раз её не было. На телефон не отвечает. Была одета в чёрную куртку с капюшоном, шарф на голове, синие джинсы клёш, чёрные ботинки, чёрный рюкзак. Волосы длинные, русые, без макияжа. Помогите!»

Именно с этой публикации в соцсетях начались поиски пропавшей Ксении. Родные обратились в полицию сразу после её исчезновения. Пока мама подавала заявление о пропаже дочери, подруга рассылала сообщения во все местные чаты и поисковым группам. Первые, кто откликнулся, — волонтёры отряда «ЛизаАлерт».

На второй день появилась первая зацепка. Телефон Ксении дал сигнал в 13:09 — в это время она вышла из автобуса. Позже, в 14:26, её смартфон зафиксировали в деревне Абрамцево, а последний сигнал поступил около трёх часов ночи из деревни Гольково Сергиево-Посадского района. Почему она оказалась там, поисковикам оставалось только гадать.

Через день родители смогли получить записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что в последний раз Ксения появилась в поле зрения камер у входа в СНТ «Звёздочка-2» за деревней Барканово. Когда-то у её семьи был дом в этой местности, где она провела всё своё детство. Это было дорогое и тёплое сердцу место.

Но у ворот СНТ девушка задержалась ненадолго. Постояв немного, она развернулась и ушла в сторону дороги. Больше её не видели ни в деревне, ни на территории СНТ.

Поиски продолжались три дня. В них участвовали волонтёры, спасатели и родственники. 28 ноября Ксению нашли мёртвой в лесу, недалеко от пляжа.

Как могла такая спокойная, счастливая и тихая девушка оказаться одна в лесу? Это самоубийство или кто-то лишил её жизни? Ответов пока нет. Следствие продолжается, а семья Ксении до сих пор не может поверить в случившееся.

Ещё месяц назад Ксения отпраздновала своё 18-летие.

Местные жители гадают: мог ли кто-то убить девушку или склонить её к суициду? Некоторые предполагают, что она могла попасть в руки сектантов. На записях с камер видно, что Ксения всё время с кем-то переписывалась. Но с кем — пока неизвестно.

«Не спешите делать выводы. Пока ничего не ясно, ведётся следствие, мы ждём заключение судмедэксперта», — рассказал журналистам дядя Ксении.