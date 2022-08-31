Среда, 31 августа, 2022
Татьяна Проводина

Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли

Найдено тело исчезнувшей жительницы Рязани Елены Логуновой. Муж пропавшей Александр Логунов дал признательные показания и объяснил смерть девушки случайностью.

Об этом пишет РЗН.Инфо, ссылаясь на собственный источник. Официального подтверждения информации пока нет.

Как отмечается, Логунов признался, что в ходе ссора девушка неудачно упала и скончалась, а он, испугавшись, решил спрятать тело возле своего гаража в Сысоево. Александр Логунов отрицает, что ему помогал отец.

Накануне сообщалось о задержании супруга Елены Логуновой. Девушку искали более года – с 25 июля 2021.

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