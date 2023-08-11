Пятница, 11 августа, 2023
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Телеведущая Маргарита Грачева рассказала о доступности современных протезов россиянам

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Изображение от frimufilms на Freepik

Телеведущая ответила на вопрос, могут ли простые россияне позволить себе протезы, которые получил Роман Костомаров. 

Телеведущая Маргарита Грачева, которая несколько лет назад лишилась кистей рук из-за бывшего мужа, отметила, что чем быстрее человек получает протез, тем быстрее он может вернуться к привычным делам. 

Однако процесс обработки заявки на получение протезов может занять длительное время: «Например, мне надо уже новый протез делать, и я подала заявку. Вот жду уже месяцев пять, и до сих пор никаких ответов нет. Долгое время человек, по сути, может быть без рук или без ног», — поделилась Грачева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»

При этом, отметила телеведущая, если у человека в индивидуальной программе реабилитации прописано, что ему нужен протез, то он может получить его от бесплатно от государства.

«Такой же протез, как я делала в Германии, например, я получала потом в России. Но вопрос сейчас во времени и в том, что очень многих деталей из-за санкций нет», — поделилась Грачева.

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