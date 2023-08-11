Телеведущая Маргарита Грачева рассказала о доступности современных протезов россиянам

Телеведущая ответила на вопрос, могут ли простые россияне позволить себе протезы, которые получил Роман Костомаров.

Телеведущая Маргарита Грачева, которая несколько лет назад лишилась кистей рук из-за бывшего мужа, отметила, что чем быстрее человек получает протез, тем быстрее он может вернуться к привычным делам.

Однако процесс обработки заявки на получение протезов может занять длительное время: «Например, мне надо уже новый протез делать, и я подала заявку. Вот жду уже месяцев пять, и до сих пор никаких ответов нет. Долгое время человек, по сути, может быть без рук или без ног», — поделилась Грачева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом, отметила телеведущая, если у человека в индивидуальной программе реабилитации прописано, что ему нужен протез, то он может получить его от бесплатно от государства.

«Такой же протез, как я делала в Германии, например, я получала потом в России. Но вопрос сейчас во времени и в том, что очень многих деталей из-за санкций нет», — поделилась Грачева.