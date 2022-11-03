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Телеведущая Ксения Бородина сообщила об отъезде из России

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Известная телеведущая Ксения Бородина сообщила об отъезде из России. Страну Бородина покинула всего на несколько дней, она решила провести отпуск в Тбилиси вместе с дочерьми — Марусей и Теоной.

Как пишет ФАН, в Грузии Ксения Бородина пробудет пять дней. Она признаётся, что хотела бы подольше задержаться там, но рабочий график требует возвращения к делам.

В социальных сетях телеведущая рассказывает о своем путешествии. Бородина с удовольствием ест местную кухню, пробует хачапури, водит в ресторан детей Поклонники одобрили решение блогера отдохнуть, ведь в последнее время она часто жалуется на головные боли.

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