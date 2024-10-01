Телеканал ТНТ устроил субботник на пляже после съёмок фильма «Небриллиантовая рука»

В соцсетях появились комментарии от жителей Туапсе о том, что съёмочная команда фильма ТНТ «Небриллиантовая рука» оставила после себя мусор на пляже. Съёмки недавно проходили на одном из труднодоступных мест на побережье. Продюсерская группа фильма прокомментировала данный инцидент:

«Мы всегда убираем территорию после съёмок в соответствии с правилами продакшена. Для фильма «Небриллиантовая рука» мы выбрали живописный, но опасный для доступа пляж в Туапсе, самый травмоопасный участок мы оборудовали крепкой лестницей вместо ветхой веревки.

Всё, что мы оставили после себя, — это новую лестницу для удобства отдыхающих. Весь мусор рассортировали и вывезли, а фотографии чистого пляжа отправили в администрацию Туапсе в соответствии с выданным разрешением на съёмку.

Да, из-за шторма вывоз мусора был задержан, но уборку мы провели при первой же возможности. И убрали не только свой мусор, но и накопившейся мусор от живших там отшельников на диком пляже».

Напомним, фильм «Небриллиантовая рука» ТНТ покажет в канун Нового Года. В новогодней комедии снимаются звёзды шоубизнеса, а в её основу лёг сюжет любимого советского кинофильма.