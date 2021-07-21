Телефонные мошенники обманывают уже пострадавших от их рук людей

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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана, в которой жертвами становятся уже пострадавшие люди. Об этом сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Мошенники звонят тем, у кого уже украли деньги с карты и предлагают помощь. Они могут представляться юристами, полицейскими или финансовыми омбудсменами.

Иногда злоумышленники даже приглашают жертву в свой арендованный офис. На встрече выясняется, что услуги такого человека оцениваются в несколько десятков тысяч рублей. Мошенник убеждает, что средства возвратятся, когда банк компенсирует убытки. Однако сразу после оплаты пропадает и сам человек, и его офис.

— По закону банк должен вернуть деньги только в том случае, если держатель карты не нарушил правила безопасности и не сообщил третьим лицам конфиденциальные данные. А именно так действуют мошенники. Поэтому обещания вернуть деньги жертвам киберпреступников, самостоятельно отдавших деньги или сообщивших все сведения, не более чем очередная уловка. Если ей поверить, можно потерять еще больше, — предупреждает эксперт рязанского отделения Банка России Иван Клочков.

Кроме того, помощь омбудсмена для людей всегда бесплатна.

— Если вам звонят от имени государственных организаций, банков или иных структур, нужно убедиться, что это не мошенники. Лучшим вариантом будет связаться с организацией по официальному номеру телефона и уточнить информацию, — рекомендует эксперт.