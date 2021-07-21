Телефонные мошенники обманывают уже пострадавших от их рук людей

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана, в которой жертвами становятся уже пострадавшие люди. Об этом сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России.
Мошенники звонят тем, у кого уже украли деньги с карты и предлагают помощь. Они могут представляться юристами, полицейскими или финансовыми омбудсменами.
Иногда злоумышленники даже приглашают жертву в свой арендованный офис. На встрече выясняется, что услуги такого человека оцениваются в несколько десятков тысяч рублей. Мошенник убеждает, что средства возвратятся, когда банк компенсирует убытки. Однако сразу после оплаты пропадает и сам человек, и его офис.
Кроме того, помощь омбудсмена для людей всегда бесплатна.
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