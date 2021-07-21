24.2 C
Рязань
Среда, 21 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Телефонные мошенники обманывают уже пострадавших от их рук людей

Елена Лобанова
Телефонные мошенники обманывают уже пострадавших от их рук людей
- Advertisement -

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана, в которой жертвами становятся уже пострадавшие люди. Об этом сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России. 

Мошенники звонят тем, у кого уже украли деньги с карты и предлагают помощь. Они могут представляться юристами, полицейскими или финансовыми омбудсменами. 

Иногда злоумышленники даже приглашают жертву в свой арендованный офис. На встрече выясняется, что услуги такого человека оцениваются в несколько десятков тысяч рублей. Мошенник убеждает, что средства возвратятся, когда банк компенсирует убытки. Однако сразу после оплаты пропадает и сам человек, и его офис. 

— По закону банк должен вернуть деньги только в том случае, если держатель карты не нарушил правила безопасности и не сообщил третьим лицам конфиденциальные данные. А именно так действуют мошенники. Поэтому обещания вернуть деньги жертвам киберпреступников, самостоятельно отдавших деньги или сообщивших все сведения, не более чем очередная уловка. Если ей поверить, можно потерять еще больше, — предупреждает эксперт рязанского отделения Банка России Иван Клочков.

Кроме того, помощь омбудсмена для людей всегда бесплатна. 

— Если вам звонят от имени государственных организаций, банков или иных структур, нужно убедиться, что это не мошенники. Лучшим вариантом будет связаться с организацией по официальному номеру телефона и уточнить информацию, — рекомендует эксперт.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]