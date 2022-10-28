Татьяна Панфилова: Рязанские библиотеки превращаются в мультимедийные лаборатории

На улице 7-я Линия состоялось открытие библиотеки-филиала №9 имени П.Н. Васильева после ремонта. В торжественном мероприятии приняли участие замминистра культуры Рязанской области Нелли Дашевская, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, а также депутаты Рязанской городской Думы Денис Милюков и Эвелина Волкова.

– Находясь в такой современной библиотеке, испытываешь особое чувство радости: процесс создания новых библиотечных пространств в нашем городе организован профессионально и грамотно. Хочется отметить, что в этом процессе важна роль самих библиотекарей. Директор Лариса Анатольевна Крохалева — человек с особенным талантом, который способен воплотить в жизнь самые неожиданные и неповторимые идеи. Такие стремления и желание бесценны. Спасибо за то, что рязанские библиотеки превращаются в мультимедийные лаборатории и креативные арт-пространства! – сказала Татьяна Панфилова.

Глава муниципального образования поблагодарила библиотекарей за профессионализм и вклад в реализацию современных проектов. От депутатского корпуса Рязанской городской Думы коллективу библиотеки вручили ценный подарок.

Библиотека-филиал № 9 имени П.Н. Васильева более 20 лет работает как библиотека семейного чтения. Учреждение стало победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». Участие в национальном проекте позволило полностью изменить библиотечное пространство, обновить документальный фонд, модернизировать оборудование.

В рамках модернизации в библиотеке появились залы художественной, справочной и отраслевой литературы со свободным доступом к книжному фонду, интеллект-центр и творческая мастерская «кАРТинка», молодежное «ПРОстранство», Центр правовой информации, тематический зал «Литературная провинция» и другое. Сегодня библиотека-филиал № 9 имени П.Н. Васильева – это многофункциональный просветительский культурно-досуговый центр.

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