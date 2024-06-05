Среда, 5 июня, 2024

Татьяна Панфилова прокомментировала предстоящее совершенствование налоговой системы РФ

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта Рязанской городской думы

Совет Государственной Думы рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд внесённых Правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. Ключевым нововведением в рамках совершенствования налоговой системы России станет введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ вместо действующей двухступенчатой.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, в обществе созрел запрос на социальную справедливость, в том числе на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова прокомментировала предстоящее совершенствование налоговой системы РФ:

— Средства от дополнительных налогов планируется направить на социальные цели – поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, развитие социальной инфраструктуры. Их принятие позволит обеспечить стабильные условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие годы и даст рост экономического благосостояния страны, — обратила внимание она.

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