Совет Государственной Думы рассмотрел и направил для обсуждения в регионах ряд внесённых Правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы. Ключевым нововведением в рамках совершенствования налоговой системы России станет введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ вместо действующей двухступенчатой.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, в обществе созрел запрос на социальную справедливость, в том числе на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова прокомментировала предстоящее совершенствование налоговой системы РФ: