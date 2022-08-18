Татьяна Панфилова: Благоустройство парка Белякова не должно заканчиваться на первом этапе

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с депутатом РГД по округу №17 Олегом Шишовым, представителями управления благоустройства администрации Рязани, подрядчика и общественности проинспектировали территорию парка имени А.В. Белякова в микрорайоне Дягилево.

В прошлом году парк стал победителем рейтингового голосования по Московскому району. В этом году его начали благоустраивать в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На проведение работ выделено свыше 28 млн. рублей.

Первый этап благоустройства включает в себя организацию дорожно-тропиночной сети, установку малых архитектурных форм (лавок, урн), устройство освещения и видеонаблюдения. Также на территории парка был произведен снос 60 аварийных деревьев. Вместе с тем, жители и депутаты отмечают, что в парке еще остались старые тополя, которые представляют опасность, и работу по сносу сухостоя необходимо продолжать.

Кроме того, депутат по округу Олег Шишов и местные активисты выразили готовность своими силами провести расчистку парка от дикорастущей поросли, чтобы зеленая зона была ухоженной, а не заросшей, как сейчас. Необходимо оказать содействие в получении всей разрешительной документации.

В данный момент в парке установлено 68 опор освещения и 21 видеокамера. Подготовлено 30 лавочек и 30 урн, которые появятся здесь в ближайшее время. Подрядчик дополнительно заасфальтирует подъезд к детскому саду. Также для безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов жители просят нанести разметку на дорожки в парке.

Срок окончания работ по контракту – 31 августа. Подрядчик обещает сдать работы вовремя. На сегодня готовность объекта – 90%.