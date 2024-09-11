Татьяна Маркова раскроет страшную правду о смерти сына в шоу «Секрет на миллион»

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет певица, участница четвёртого сезона шоу «Суперстар!» Татьяна Маркова. Она расскажет, зачем отправилась в ЗАГС с бывшим мужем, как боролась с зависимостью единственного сына и на кого смогла опереться, когда его не стало.

В 90-х хит Татьяны Марковой «Платье белое» звучал отовсюду. Эффектная блондинка не знала отбоя от поклонников, однако была счастлива в браке с музыкантом Виктором Марковым, который и занимался её продвижением. Ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой Татьяна расскажет о том, почему их с Виктором союз распался, кто стал виновником расставания и как им с бывшим супругом удалось сохранить хорошие отношения.

Развод после 25 лет брака оказался не единственным испытанием для Татьяны. Её сын Александр стал жертвой зависимости, которая с каждым днём всё увереннее брала над ним верх. В студии шоу «Секрет на миллион» Татьяна расскажет, как из дома пропадали большие суммы денег, драгоценности и происходили другие неприятные моменты. Затронет она и страшную для любой матери тему — смерть сына, который скончался совсем молодым.

Сейчас семья Татьяны Марковой — муж Виктор, дочь Валерия и любимые внуки. Виктор — супруг одновременно и бывший и нынешний, ведь Татьяна вышла за него замуж второй раз, когда они поняли, что хотят быть вместе несмотря ни на что. Татьяна Маркова объяснит Лере Кудрявцевой, почему решила принять мужа, а Виктор Марков поведает о том, как через 20 лет после развода позвал в ЗАГС бывшую жену.