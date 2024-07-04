Четверг, 4 июля, 2024

Тарифы на такси вырастут с 1 сентября

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

С 1 сентября тарифы на такси вырастут. С этой даты все перевозчики должны будут иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности пассажиров. Об этом сообщил президент ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

В России все перевозчики, кроме метро и такси, уже должны иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Но в 2023 году это требование законодательно распространили и на такси. Новая норма начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.

Сейчас у всех водителей такси должен быть только полис ОСАГО. При наступлении страхового случая по нему максимальные выплаты составляют 500 тысяч рублей. По страховке ОСГОП выплаты могут достигать 2 миллионов рублей. Однако для таксопарков и индивидуальных водителей покупка нового полиса станет дополнительной нагрузкой, что неизбежно отразится на цене их услуг.

«Стоимость поездок обязательно подорожает!» — предупреждает Михаил Михайлов.

Точную цифру подорожания сейчас подсчитать невозможно, так как остаётся много вопросов.

«До участников рынка до сих пор не довели информацию о стоимости ОСГОП, всем приходится только предполагать, сколько он будет стоить, — сетует эксперт. — Непонятно, как это всё будет выглядеть технически. Чиновники говорят, что ОСГОП будет „привязан“ к водителю, но как тогда быть таксопаркам, где большая текучка с водителями? Водитель может проработать два месяца, месяц, и каждый раз покупать новый полис? Как быть с расторжением? Пока на эти вопросы нет конкретных ответов. Все, как всегда, ждут, затаив дыхание».

Учитывая, что ОСГОП будет вторым видом страховки после ОСАГО, новая мера для участников рынка кажется избыточной. Представители общественного совета по развитию такси предложили перенести вступление в силу этого требования на три года. Тем более что всех проблем с безопасностью пассажиров ОСГОП не решит.

Повысить безопасность поездок и сократить количество ДТП помогут другие меры.

«Доступ в такси должны иметь только профессионалы, а не все подряд, — убеждён эксперт. — Сейчас берут всех, у кого есть стаж три года, даже если права на полке пылились».

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