Танцевальный дуэт из Рязани вошёл в финал турнира «Звёзды России»

30 апреля пара из Рязанской области второй раз в сезоне вошла в финал турнира «Звёзды России» по танцевальному спорту. Дуэт Павлов Максим — Кузнецова Александра клуба «Грация» тренируется под руководством Ирины Викуловой и Дмитрия Чешаева.

На старте состязаний было представлено 64 дуэта из 25 субъектов России. В финал вошли 6 пар: 3 пары из Москвы, 1 пара из Санкт-Петербурга, 1 пара из Московской области и 1 пара представляла Федерацию танцевального спорта Рязанской области и заняла 4-е место.

Поздравляем спортсменов и тренеров ТСК «Грация»!

Видео ТСК «Грация» ВКонтакте