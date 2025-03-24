«Такого человека уже нет»: математик-пророк Кваша раскрыл о Зеленском всю правду

Чтобы предсказывать будущее, не требуются ни карты Таро, ни хрустальный шар. Российский математик Григорий Кваша полагается в этом вопросе исключительно на числа. И у него есть, что сказать России и миру о цифре 2025, которая в мировой истории уже претендует на то, чтобы стать роковой и переломной.

Что в ближайшие месяцы ждёт Россию и мир, какие события ожидаются на фронтах спецоперации, какая судьба открывается мировым лидерам? На эти вопросы Кваша ответил изданию РИА Новости.

Кто такой Григорий Кваша

Критики чаще всего называют его «астрологом». Иногда – «шарлатаном». Сам же Григорий Кваша предпочитает, чтобы его звали «математик» или просто «писатель». Он родился в 1954-м в Челябинске. С ранних лет проявлял интерес к математике. А уже в юности начал разрабатывать собственное научное направление. Параллельно серьёзно увлекся астрологией – составлял гороскопы для родных и друзей. Чуть позже увлечения Кваши слились в одно и сформировали то, что теперь позволяет ему безошибочно рассчитывать будущее.

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Григорий Кваша, кадр с сайта smotrim.ru

Свои основные идеи Кваша изложил в нескольких фундаментальных трудах: «Теория войн», «Поиски империи», «Битвы архетипов. Девятый эпизод» и другие. Нередко математика приглашали в качестве эксперта на федеральные каналы.

В настоящее время Кваша является членом Российской академии естественных наук (РАЕН) и состоит в Международной ассоциации публицистов.

Основополагающее понятие теории Кваши – цикличность истории и времени. Астрономические понятия «орбита» и «цикл» он перенёс в рамки исторического процесса. А значит, то, что когда-то наблюдали наши предки, в скором времени будем наблюдать и мы, люди XXI столетия.

«Трамп — один из главных мстителей»

Уже на нынешнем этапе мы можем наблюдать развитие одного из таких циклов. Так, Дональд Трамп, вступив в должность президента США, практически сразу начал «мстить Владимиру Зеленскому». Выволочка в Овальном кабинете — тому яркий пример. И в этом нет ничего поразительного, считает Кваша, ведь на прошлых президентских выборах в США украинский лидер буквально «кинул Трампа и подвёл под условный импичмент».

— Трамп, я думаю, это один из главных мстителей, – поясняет математик. – Он не очень добрый дядя. Вот этого мы от него ждём. Расправиться вот с этими всеми жуликами и утвердит какой-то настоящий порядок.

Авторство: Daniel Torok . Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

В этом и есть суть нового цикла, согласно Кваше. Трамп ломает старый порядок, а значит – и старые связи. Это касается и экономики, и политики. Результатом может стать развал «всего Вашингтонского обкома». И, как следствие, чаша весов на мировой политической арене в скором времени склонится на другую сторону.

— Я уверен. Настаиваю на том, что основные события краха так называемого английского мира произойдут в середине 2025 года. Вообще, весь год будет очень насыщен. Будет рушиться одно за другим, нас ждёт гигантская мировая катастрофа, – уверен математик-пророк.

2025 год — знаковый для России

А вот Россия, согласно теории Григория Кваши, сейчас переживает 144-летний цикл империи. Он стартовал в 1881 году и, по его подсчётам, должен завершиться как раз в 2025-м.

Все циклы, по мнению провидца, делятся на 36-летние фазы. Они, в свою очередь, раскладываются на 12-летние периоды.

— С 2013-го по 2025-й был период воевать. Сначала Сирия, дальше, сами знаете, Крым, Крымская весна и СВО. Значит, в 2025 году время воевать заканчивается… Мы хотим, чтобы все жили мирно. И поэтому, так сказать, и Путин, и другие наши лидеры говорят, что мы не начинаем войны, мы их заканчиваем. Вот, заканчиваем в 25-м году, – пояснил Кваша.

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

НАТО и ЕС исчезнут

А вот по ту сторону Атлантики начинаются действительно захватывающие события. В скором времени Дональд Трамп приступит к разрушению тоталитарной сущности соединённых штатов. Будет приближаться абсолютно иной миропорядок. Конечно, если ему «не скрутят руки кукловоды глубинного государства», как это произошло в первый президентский срок. Диктатура либерального крыла в таком случае быстро исчезнет. Ближайшая цель – НАТО. Своими последними заявлениями Трамп буквально вогнал альянс в истерику.

— НАТО должно быть разрушено. Возможно, это сделает Трамп, возможно – Путин, а возможно, оно развалится само. Я, например, совсем не уверен, что НАТО сохранится после 2025 года. Может, протянет до 2027-го, но лишь формально, ведь НАТО – абсолютно искусственная организация, никому не нужная, – заявил математик.

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Предрешена судьба и ЕС. Кваша полагает, что у его нынешних лидеров объединения «слишком мелкий масштаб». Разумеется, недолго продержится и администрация Зеленского. Ведь она полностью зависит от «европейцев».

2025 год — финальный для Зеленского

По словам Григория Кваши, такого человека, как Зеленский, фактически уже нет. С точки зрения теоретической истории этот человек имеет ничтожное значение.

— Каково было значение, простите, Адольфа Гитлера в январе и феврале 45-го года? Чисто символическое. То есть, в основном, немцы думали о том, куда его девать, потому что он уже всем мешал, – провёл аналогию математик.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Судьбу Зеленского, в конечном счёте, определит «новый хозяин Белого дома». Однако Квашу больше беспокоит будущее России.

Математик-пророк убеждён: мы вступим в эпоху, когда можно и нужно будет растить детей, создавать бизнес, выстраивать отношения с Китаем, Ираном, Индией. Начнется «цикл благоденствия». Но это не обрадует «соседей». Они попытаются привлечь на свою сторону мощного союзника – США.

Однако, как полагает математик, «дядюшке Сэму» в новой эпохе будет не до Европы – слишком много внутренних проблем:

— Нельзя начинать новую игру, не завершив предыдущей. Один из вариантов – обанкротить Америку. Конечно, если она не согласится сотрудничать с Россией, – добавил Кваша.

Главное, подчеркнул он, «вступить в новые времена с чистым сердцем». Россия на мировой шахматной доске должна играть белыми. И, похоже, это время уже на пороге.