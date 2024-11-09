Ванга, полное имя которой Вангелия Пандева Гуштерова, родилась 31 января 1911 года в городе Струмица, который в то время находился в Османской империи. Болгарская провидица, ясновидящая и целительница приобрела мировую известность благодаря своим загадочным предсказаниям, некоторые из которых, как утверждают её последователи, сбылись спустя годы.

Потеря зрения и обретение дара

В возрасте 12 лет Ванга попала в сильнейший ураган, в результате чего потеряла зрение. После трагического происшествия её жизнь изменилась. Она стала видеть «внутренним взором» и начала предсказывать судьбы. Говорят, что свои первые предсказания она сделала во время Второй мировой войны, предсказывая судьбы солдат и местоположение пропавших.

Слухи о её способностях распространились быстро, и вскоре за советом стали обращаться даже высокопоставленные лица, включая царя Болгарии Бориса III. Ванга обрела славу человека, способного заглядывать в будущее. Она предсказала события, ставшие ключевыми: гибель принцессы Дианы, трагедию подводной лодки «Курск», теракты 11 сентября 2001 года. Её пророчества охватывают временные горизонты вплоть до 5079 года.

Ванга утверждала, что способна контактировать с духами и получать информацию от высших сущностей. Она сочетала предсказания с духовной практикой, а её учение включало элементы теософии и эзотерики. Её дар до сих пор вызывает вопросы и споры среди исследователей, которые пытаются понять природу ясновидения.

Пророчества о Второй мировой войне и встреча с Гитлером

Перед началом Второй мировой войны болгарская ясновидящая сделала ряд значимых предсказаний, многие из которых поразили современников.

Одно из самых известных предсказаний Ванги касалось поражения нацистской Германии. Ещё до начала войны ясновидящая утверждала, что война обернется неудачей для Германии и принесет непоправимые разрушения.

Ванга также предсказывала, что мир буквально «перевернётся». Она говорила о жертвах и масштабных разрушениях, которые, по её словам, должны были обрушиться на Европу. Это стало своеобразным предвестием страшных событий, ведь вскоре после этих слов началась Вторая мировая война, унесшая миллионы жизней и изменившая политическую карту Европы.

Один из самых загадочных моментов в жизни Ванги — её предполагаемая встреча с Адольфом Гитлером в 1941 году. По слухам, фюрер прибыл к провидице, чтобы узнать о ходе войны. Ванга якобы сказала ему, что война обернется для него поражением, и в дальнейшем эта встреча была окутана легендами. Хотя документальных подтверждений о ней нет, история остаётся одной из самых таинственных глав биографии Ванги.

Ванга утверждала, что в одном из видений ей явился древний воин, который предсказал, что её будущее предназначение — «стоять и предсказывать мёртвым и живым». Эти слова как бы символизировали её судьбу и призвание: она не только предсказывала будущее, но и давала людям надежду и поддержку в самые тяжёлые моменты.

Что Ванга говорила о России?

Не обошла стороной Ванга и судьбу России. Она говорила, что к 2040 году Россия станет «мировой колыбелью культуры и религии», а к 2060 году укрепится как великая держава, авторитет которой будут признавать во всём мире. По её словам, страна достигнет такого уровня, что сможет обходиться без помощи других государств, полностью опираясь на собственные ресурсы. Ясновидящая также указывала, что Россия станет независимой и самодостаточной страной, сохраняя важную роль в международной политике.

Провидица ожидает мировой кризис в 2045 году, который, по её словам, затронет все страны мира. Однако провидица утверждала, что России удастся избежать серьёзных потрясений. Ванга предсказывала, что у россиян будет доступ к таким базовым ресурсам, как вода, свет и тепло, в то время как другие страны столкнутся с их дефицитом.

Ещё один важный аспект пророчеств Ванги касается укрепления отношений России с Китаем и Индией. Ясновидящая считала, что эти союзы будут стратегически важными для будущего страны и помогут ей противостоять внешним угрозам. Ванга уверяла, что союз России с азиатскими державами усилит её позиции и обеспечит поддержку в трудные времена.

Провидица предупреждала россиян о важности духовности и веры, считая их главными условиями благополучия страны. Ванга подчёркивала, что, если русский народ утратит веру в Бога, это может привести к бедствиям и внутренним проблемам. Духовность народа ясновидящая называла условием для процветания и стабильности России.

Особенно интересным для россиян остаётся предсказание Ванги о 2024 годе. Ясновидящая считала, что именно он станет переломным для страны. По её словам, Россия займёт лидирующие позиции на мировой арене, но столкнётся с испытаниями и, возможно, заговорами со стороны других государств. Согласитесь, что-то, что происходит в мире сейчас, очень похоже на предсказание провидицы.

Смерть Ванги

Скончалась Вангелия 11 августа 1996 года в Софии. Причиной смерти стало онкологическое заболевание груди, от которого она страдала в последние месяцы жизни. Ванга предсказала свою кончину за месяц до события, приняв её с фаталистическим спокойствием. Удивительно, но в момент её смерти в больнице отключилось электричество.