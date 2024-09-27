T2: программисты в 58 раз больше стали пользоваться нейросетями для написания кода

T2 исследовала, как менялась аудитория пользователей нейросетей для написания программного кода с начала 2022-го по август 2024 года. По итогам августа месячная активная аудитория выросла в 58 раз относительно января 2022 года. 12 сентября нейросеть Open AI представила новые улучшенные модели для чат-бота, среди обновлений — возможность писать сложный код. Рост количества пользователей, зафиксированный в исследовании T2, косвенно позволяет говорить о росте доверия к ИИ в части делегирования технически сложных задач.

Оператор фиксирует рост количества пользователей генеративных нейросетей для написания программного кода. Количество уникальных пользователей, которые минимум раз в месяц обращаются к таким ресурсам, растет два года подряд: за 2022 год MAU (показатель месячной активной аудитории) вырос в 15 раз. По итогам 2023 года в 72 раза относительно января 2022 года и в 3,7 раза относительно января 2023 года. По итогам 8 месяцев 2024 года можно говорить об устоявшемся интересе к нейросетям: по итогам августа MAU незначительно снизился относительно января этого года — на 3,7%.

С точки зрения распределения аудитории по территории России большинство пользователей находятся в Москве и области (22%), Ленинградской области (8%), Челябинской области (4%), Иркутской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской областях и Пермском крае — по 3%, 47% проживают в других регионах.

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