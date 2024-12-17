Обстановка на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаётся сложной. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что некоторые области должны ускорить строительство фортификационных сооружений, пишет ТАСС.

«Оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной», — отметил Сырский, выступая перед представителями региональных властей. По его словам, наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на покровском (красноармейском) и кураховском направлениях. Обстановка на юге Украины также остаётся напряжённой.

Сырский сообщил, что местные власти прилагают значительные усилия для обустройства третьей линии фортификаций. Согласно плану, необходимо оборудовать 810 опорных пунктов. Главнокомандующий призвал власти семи областей усилить работу по возведению укреплений, не уточнив при этом, о каких регионах идёт речь.

Финансирование и проблемы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году правительство выделило на строительство третьей линии обороны более $883 млн. Вокруг этой темы неоднократно вспыхивали скандалы. Военные и представители СМИ сообщали, что средства, предназначенные для обустройства фортификаций, зачастую разворовываются местными властями.

Во вторник экс-президент Украины Пётр Порошенко с трибуны Верховной рады охарактеризовал текущую ситуацию на фронте как «сложную, как никогда».