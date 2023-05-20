В Краснооктябрьском районном суде сын бывшего депутата Волгоградской городской думы Анатолий Осипов угрожал следователю, пишет V1.RU.

Днем 18 мая он запустил онлайн-трансляцию истязаний, где обещал убить несчастную окровавленную девушку. Вскоре мужчину задержали.

По словам корреспондента издания, задержанный бросался к решетке в зале суда, просил воды и обещал показать, «как из него выходят демоны». Окружающих его приставов и полицейских он называл «своими детьми», «своими сыновьями», а себя – «Богом».

Кроме того, он просил следователя вывести его из зала суда, панибратски называя ее просто Дианой.

Выяснилось, что в момент избиения девушки он находился под воздействием наркотиков. Мужчину подозревают в незаконном лишении свободы и покушении на убийство.