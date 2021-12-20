Свыше 80 пациентов  приняли врачи Рязанского кардиодиспансера  на выездных приемах

Специалисты Рязанского кардиодиспансера возобновили прием пациентов в районах области. Это мероприятия совершенствования работы первичного звена здравоохранения, в рамках программы модернизации. В течение месяца выезды состоялись в Скопинский, Сасовский, Ряжский, Касимовский и Шиловского ММЦ. В связи с пандемией, ранее успешно зарекомендовавшая себя практика выездной работы, была приостановлена.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым была сделана операция, нуждаются в постоянном наблюдении и периодической корректировке лечения. «Было решено возобновить выездные приемы, ранее приостановленные из-за пандемии. Теперь вновь не пациент едет в областной центр к специалисту, а врач едет к больному, чтобы на месте оказать высокотехнологичную медпомощь, тем самым обеспечить ее доступность, улучшить качество жизни людей с ССЗ», – подчеркивает главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

В ММЦ была проведена работа по выявлению нуждающихся в первичной установке электрокардиостимуляторов, проконсультированы пациенты, находящиеся на контроле у специалистов амбулаторной службы. Кроме того, проведены контрольные мероприятия в отношении больных с имплантированным устройством. «Мы брали с собой программатор. Это современный удобный прибор, который соединяется с электрокардиостимулятором, находящимся в организме пациента. Таким образом, дистанционно проводится диагностика состояния устройства, при необходимости корректируются настройки. Есть возможность перепрограммирования под особенности каждого человека, – отмечает врач-кардиолог-аритмолог Рязанского кардиодиспансера Серей Пешков. – Имплантирование современных кардиостимуляторов позволяет людям с ССЗ избавиться от таких неприятных симптомов болезни, как одышка, головокружение, потеря сознания, в целом сохранять физическую активность».

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В рамках выездных приемов помощь получили 88 жителей районных центров и сельских населенных пунктов, из них уже госпитализировано 12 человек.

Выездная работа содержала не только практическую, но и теоретическую часть для местных участковых терапевтов, кардиологов и фельдшеров. Так, в Сасовском ММЦ заместитель главного врача по медицинской части Рязанского кардиодиспансера Людмила Девятова провела лекцию о новеллах в системе оказания помощи пациентам с артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.

В Касимовском ММЦ заместитель главного врача Рязанского кардиодиспансера по организационно-методической работе Анна Горностаева на встрече с медработниками проинформировала о задачах по укреплению системы диспансерного учета пациентов с хроническими формами ССЗ, об особенностях восстановления здоровья кардиобольных после перенесенной коронавирусной инфекции, о борьбе с постковидным синдромом у пациентов с ССЗ и другими заболеваниям.