Понедельник, 3 октября, 2022
Татьяна Проводина

Сводный отряд УФСИН по Рязанской области отработал действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых

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Фото пресс-службы УФСИН России по Рязанской области

Рязанское областное УФСИН провело на базе ИК-3 тактико-строевое занятие со сводным отрядом по пресечению/ликвидации массовых беспорядков осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сводный отряд, который формируется на случай чрезвычайных обстоятельств, входят сотрудники разных подразделений уголовно-исполнительной системы. Для слаженности их действий необходима тщательная практическая отработка.

Сотрудники ОСН(б) «Росич» УФСИН по Рязанской области провели практические тренировки со сводными отделами учреждений по элементам боевого порядка. Речь идёт о строевых приёмах со щитами, отработке порядка действий групп блокирования, рассредоточения, изъятия и конвоирования.

Сводный отряд УФСИН по Рязанской области отработал действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых
Сводный отряд УФСИН по Рязанской области отработал действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых

Личный состав показал слаженность действий в составе функциональных групп при проведении тактико-специального занятия.

Подводя итоги работы сводного отряда, и.о. замначальника УФСИН отметил правильные действия личного состава в условиях чрезвычайного происшествия, а также недостатки в работе и поставил задачу на их устранение.

В Управлении ФСИН по Рязанской области такие занятия проводят регулярно. Сотрудники ведомства отрабатывает взаимодействие в группах боевого порядка. Также воспитываются высокие моральные и психологические качества, решительность и смелость, чувство ответственности при возникновении чрезвычайных происшествий в исправительных учреждениях.

Сводный отряд УФСИН по Рязанской области отработал действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых
Сводный отряд УФСИН по Рязанской области отработал действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых
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