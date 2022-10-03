Сводный отряд УФСИН по Рязанской области отработал действия по пресечению массовых беспорядков осуждённых

Рязанское областное УФСИН провело на базе ИК-3 тактико-строевое занятие со сводным отрядом по пресечению/ликвидации массовых беспорядков осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сводный отряд, который формируется на случай чрезвычайных обстоятельств, входят сотрудники разных подразделений уголовно-исполнительной системы. Для слаженности их действий необходима тщательная практическая отработка.

Сотрудники ОСН(б) «Росич» УФСИН по Рязанской области провели практические тренировки со сводными отделами учреждений по элементам боевого порядка. Речь идёт о строевых приёмах со щитами, отработке порядка действий групп блокирования, рассредоточения, изъятия и конвоирования.

Личный состав показал слаженность действий в составе функциональных групп при проведении тактико-специального занятия.

Подводя итоги работы сводного отряда, и.о. замначальника УФСИН отметил правильные действия личного состава в условиях чрезвычайного происшествия, а также недостатки в работе и поставил задачу на их устранение.

В Управлении ФСИН по Рязанской области такие занятия проводят регулярно. Сотрудники ведомства отрабатывает взаимодействие в группах боевого порядка. Также воспитываются высокие моральные и психологические качества, решительность и смелость, чувство ответственности при возникновении чрезвычайных происшествий в исправительных учреждениях.