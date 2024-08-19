Понедельник, 19 августа, 2024

Священники рассказали, как найти вторую половинку

Автор: 7info7

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Изображение от Freepik

Протоиерей Максим Козлов уверен, что не стоит искать вторую половинку в клубах, на сайтах знакомств или на улице. Вместо этого нужно обратиться к Богу с просьбой о даровании семьи и детей, сообщают Городские вести.

Протоиерей Андрей Ткачёв рекомендует сосредоточиться на духовном росте и самосовершенствовании, чтобы быть достойным встречи со своей половинкой. Важно помнить, что у Бога на нас свой план, и не всегда он включает в себя брак. Если же суженый нам предназначен, то встреча обязательно состоится.

Священники советуют обращаться с молитвами к святым, которые покровительствуют семейному счастью, например, к Петру и Февронии. Важно, чтобы желание создать семью было искренним и бескорыстным.

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