Священник рассказал, как искусственный интеллект уничтожит человеческие души

Православный священник Игорь Сильченков предупредил об опасности чрезмерного увлечения виртуальной реальностью и искусственным интеллектом. По его мнению, уход в цифровой мир может привести к духовной деградации и гибели человечества, сообщается в дзен-канале «Святые места».

Священник заявил, что жизнь в Метавселенной, где любые желания можно удовлетворить нажатием кнопки, лишит людей необходимости преодолевать трудности и бороться с соблазнами. Это приведет к тому, что люди погрузятся в грех и разврат, потеряв свою душу.

«Снял очки – вокруг тебя разваленная халупа, в которой пауки, грязь. Но убирать ничего не надо, надевай очки и ты во дворце», — говорит Игорь Сильченков.

Он призвал верующих с осторожностью относиться к новым технологиям и не забывать о духовном развитии. По его словам, только жизнь в реальном мире, наполненная трудом, молитвой и добрыми делами, может привести человека к спасению.