Среда, 21 августа, 2024

Священник рассказал, как искусственный интеллект уничтожит человеческие души

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/illustrated-rendering-twin-avatar_94938117.htm#fromView=search&page=1&position=48&uuid=beba95c3-154b-46bb-aa03-672700e03ae1

Православный священник Игорь Сильченков предупредил об опасности чрезмерного увлечения виртуальной реальностью и искусственным интеллектом. По его мнению, уход в цифровой мир может привести к духовной деградации и гибели человечества, сообщается в дзен-канале «Святые места».

Священник заявил, что жизнь в Метавселенной, где любые желания можно удовлетворить нажатием кнопки, лишит людей необходимости преодолевать трудности и бороться с соблазнами. Это приведет к тому, что люди погрузятся в грех и разврат, потеряв свою душу.

«Снял очки – вокруг тебя разваленная халупа, в которой пауки, грязь. Но убирать ничего не надо, надевай очки и ты во дворце», — говорит Игорь Сильченков.

Он призвал верующих с осторожностью относиться к новым технологиям и не забывать о духовном развитии. По его словам, только жизнь в реальном мире, наполненная трудом, молитвой и добрыми делами, может привести человека к спасению.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам

Серьезная авария произошла на трассе Шацк-Сараи

Мошенники разработали новую схему с арендой банковских карт

Массовый сбой в работе Telegram и WhatsApp произошёл в России

Рязанцы заметили трупы голубей в центре города

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обозначил приоритетные направления работы в период осенней сессии

В Касимове обновили коммунальную технику

Охлобыстин высказался о возможном УДО Михаила Ефремова

С острой нехваткой водителей столкнулся рязанский коммерческий транспорт

Криминалист рассказал, куда мог пропасть «домодедовский упырь»

Фиктивный брак больше не поможет получить временное проживание в России

Овнов вызовут на серьёзный разговор, Водолеев ждёт роковой перелом в судьбе. Гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь