Священник из Красноярского края 1,5 года спасал раненых в зоне СВО

Настоятель храма в Творогово Красноярского края отец Роман (позывной «Пересвет») дал интервью, в котором рассказал о своем полуторагодовом пребывании в зоне спецоперации, где он выполнял миссию священника и помогал раненым бойцам. Об этом сообщают aif.ru.

Отец Роман принципиально не использовал оружие, считая, что священнослужитель не имеет права убивать. Он видел своей задачей помощь нуждающимся и спасение жизней. Священник выносил раненых бойцов с поля боя под Угледаром, Авдеевкой и Бахмутом, не раз оказываясь под обстрелом.

Он рассказал, как чудом спасся от плена, когда оказался отрезан от своих. Ему пришлось убегать под пулями.

«Мне хотелось быть рядом со своими ребятами, которые идут в атаку и держат оборону, хотелось пройти этот путь с ними. Окормлял бойцов, наставлял, учил их избегать опасности, крестил, исповедовал, причащал, служил молебны и панихиды», – делится настоятель.

Отец Роман показал историю о невероятной силе духа и самопожертвовании ради ближнего.