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«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»

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17 ноября в Рязанском театре драмы состоятся спектакль «Женитьба по пьесе Н.В. Гоголя. Вологодский областной театр юного зрителя представил постановку в Рязани на ставшем традиционным фестивале «Свидания на Театральной».

История о попытке найти жениха купеческой дочке Агафье Тихоновне развернулась на сцене Театра драмы необычным перформансом. Пять мужчин, каждый из которых по-своему интересен и несуразен, с определёнными целями на женитьбу, случайно вместе оказываются в доме будущей невесты.

Смешная, наивная, простая девушка мечется в выборе и не понимает, кто для неё лучше. В один момент её размышления сводятся к следующему: а что, если собрать разные детали каждого из пяти женихов: уши, нос, улыбку — в одно? Получится идеальный мужчина!

Сваха и друг одного из женихов пытаются помочь Агафье Тихоновне. В итоге она решает, кому отдаст сердце. Наступает день венчания, и жених, испугавшийся лишиться холостяцкой жизни, сбегает через окно, что становится довольно неожиданным финалом.

«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»
«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»
«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»
«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»
«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»

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