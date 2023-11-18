«Свидания на Театральной» продолжил спектакль «Женитьба»

17 ноября в Рязанском театре драмы состоятся спектакль «Женитьба по пьесе Н.В. Гоголя. Вологодский областной театр юного зрителя представил постановку в Рязани на ставшем традиционным фестивале «Свидания на Театральной».

История о попытке найти жениха купеческой дочке Агафье Тихоновне развернулась на сцене Театра драмы необычным перформансом. Пять мужчин, каждый из которых по-своему интересен и несуразен, с определёнными целями на женитьбу, случайно вместе оказываются в доме будущей невесты.

Смешная, наивная, простая девушка мечется в выборе и не понимает, кто для неё лучше. В один момент её размышления сводятся к следующему: а что, если собрать разные детали каждого из пяти женихов: уши, нос, улыбку — в одно? Получится идеальный мужчина!

Сваха и друг одного из женихов пытаются помочь Агафье Тихоновне. В итоге она решает, кому отдаст сердце. Наступает день венчания, и жених, испугавшийся лишиться холостяцкой жизни, сбегает через окно, что становится довольно неожиданным финалом.