Свежие данные о заболеваемости коронавирусом в районах Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о количестве заболевших коронавирусом в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 12.30 7 июня 2021 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 29615 человек.

В настоящее время в Рязани выявлено 15329 случаев. В Рязанском районе – 1158 (Поляны – 129, Дядьково — 91, Заборье – 59, Мурмино – 50, Заокское – 46, Варские – 44, Подвязье – 40, Турлатово – 37, Листвянка – 35, Окский – 33, Агро-Пустынь – 31, Алеканово – 29, Льгово – 29, Дубровичи – 28, Искра – 26, Вышгород — 22, Новоселки – 20, Тюшево – 20, Полково – 19, поселок учхоза Стенькино – 19, Реткино – 19, Хирино – 18, Шумашь – 16, Высокое – 15, Екимовка – 14, Совхоз Рязанский – 14, Александрово – 13, Рожок – 11, Вышетравино – 11, Наумово – 10, Секиотово – 10, Болошнево – 9, Глебово – 9, Кораблино – 9, Коростово – 9, Мушковатово – 9, Приозерный – 9, Ласковский – 7, Долгинино – 6, Насурово – 6, Ровное – 6, Вишневка – 5, Затишье – 5, Казарь – 5, Семкино – 5, Ульяновка – 5, Ялтуново – 5, Абрютино – 4, Богданово – 4, Госплемстанция – 3, Даниловка – 3, Дашки 2-е – 3, Дубняки – 3, Киселево – 3, Красный Восход – 3, Никольское – 3, Плахино – 3, Романцево – 3, Гавердово – 2, Гнетово – 2, Денежниково – 2, Дмитриевка – 2, Дедюхино – 2, Земенки – 2, Кельцы – 2, Ласково — 2, Лужки – 2, Мельгуново – 2, Передельцы — 2, Путково – 2, Семено-Никольское – 2, Семено-Оленинское – 2, Слободка – 2, Шахманово – 2, Юрасово – 2, Алтухово – 1, Астромино – 1, Бахмачеево – 1, Взметнево – 1, Высоковские Дворики – 1, Гряцкое – 1, Деулино – 1, Дудкино – 1, Марьино1 – 1, Марьино2 – 1, Матчино – 1, Пальное – 1, Протасово – 1, Прудный – 1, Рубцово – 1, Сажнево – 1, Сергеевка – 3, Серовское – 1, СНТ «Урожай» — 1, Требухино — 1).

В Скопине – 1011; в Касимове – 837; в Касимовском районе – 629 (Сынтул – 72, Гусь-Железный – 59, Елатьма – 54, Крутоярский – 36, Подлипки – 32, Лашма – 31, Клетино – 22, Лощинино – 20, Новая Деревня – 17, Ташенка – 15, Которово – 14, Ахматово – 12, Бабино-Булыгино — 12, Сосновка – 12, Дмитриево – 11, Инкино – 10, поселок станции Касимов – 9, Шостье – 9, Ардабьево – 8, Самылово – 8, Селизово — 8, Торбаево – 8, Крюково – 7, Любовниково – 7, Погост – 7, Чаур – 7, Алешино – 5, Пустынь – 5, Щербатовка – 5, Вырково – 4, Лазарево – 4, Сиверка – 4, Алферьево – 3, Большой Кусмор – 3, Гиблицы – 3, Дуброво – 3, Ермолово – 3, Клоково – 3, Кольдюки – 3, Малеево – 3, Озерный – 3, Самуиловка – 3, Телебукино – 3, Ананьино – 2, Анатольевка – 2, Балушевы Починки – 2, Беркеево – 2, Данево – 2, Залесное – 2, Иванчино – 2, Китово – 2, Кочемары – 2, Лався – 2, Лубяники – 2, Овчинники – 2, Савостьяново – 2, Токарево – 2, Уланова Гора – 2, Урядино – 2, Аксеново – 1, Ашуково – 1, Баженово – 1, Баромыково – 1, Бельково – 1, Бетино – 1, Болотцы — 1, Булгаково — 1, Выкуши – 1, Еспинки – 1, Жданово – 1, Забелино – 1, Ибердус – 1, Кулово – 1, Курмыш – 1, Марьино Данево – 1, Марьино-Заречное – 1, Мишуково – 1,Морозово – 1, Новляны – 1, Озерки – 1, Перво – 1, Поповка – 1, Сеитово – 1, Селищи – 1, Тимохино – 1, Халымово — 1, Чернышево-Починки – 1); в Ряжске – 607; в Клепиковском районе – 579 (Тума – 204, Криуша – 51, Болонь – 35, Екшур – 33, Оськино – 26, Первушкино – 22, Молькино – 16, Бусаево – 11, Макеево – 11, Давыдово – 10, Лосево – 10, Егорово – 8, Задне-Пилево – 7, Аверкиево – 6, Алексеево – 6, Коренёво – 6, Снохино – 6, Спирино – 6, Калдево – 5, Малое Дарьино – 5, Колесниково – 4, Малахово – 4, Малиновка – 4, Уткино – 4, Ершовские выселки – 3, Сергеево – 3, Тамышёво – 3, Щурово – 3, Волчково – 2, Гришино – 2, Ивкино – 2, Ильино – 2, Иншаково – 2, Константиново – 2, Лихунино – 2, Ломакино – 2, Меркулово – 2, Мягково – 2, Рябикино – 2, Тюрвищи – 2, Ушмор – 2, Барское – 1, Белозерье – 1, Бозово – 1, Большое Дарьино – 1, Быково – 1, Бычково – 1, Верещугино – 1, Гаврино – 1, Гуреево – 1, Деево – 1, Ершово – 1, Кобылинка – 1, Кондаково – 1, Лаптево – 1, Малая Каменка – 1, Мелюшово – 1, Миленино – 1, Натальино – 1, Наумово – 1, Ненашкино – 1, Ново-Никольск – 1, Озерки – 1, Перино – 1, Пилево – 1, Плишкино – 1, Порошино – 1, Посерда – 1, Прудки – 1, Русаново – 1, Рябиновка – 1, Савино – 1, Селезнево – 1, Сусово – 1, Тюково – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Фролово – 1, Хараблино – 1, Черное – 1, Шабаево – 1, Шакино — 1).

В Рыбном – 566; в Сасове – 548; в Скопинском районе – 523 (Вослебово – 52, Побединка – 46, Павелец — 42, Успенское — 37, Корневое – 30, Рождествено – 26, Ильинка — 25, Свинушки – 24, Чулково – 24, Вердерево – 21, Казинка – 15, Клекотки – 15, Желтухинский – 14, Лопатино – 13, Секирино – 12, Горлово – 11, Городецкое – 8, Моховое – 8, Пупки – 8, Шелемишево – 7, Березняги — 6, Гремячка – 6, Дмитриево – 6, Князево – 5, Рудинка – 5, Ермолово – 4, Петрушино – 4, Поплевинский – 4, Свистовка – 4, Богослово – 3, Высокое – 3, Новые Кельцы – 3, Отрада – 3, Вязовёнка – 2, Гореловка – 2, Делехово — 2, Деменьшино – 2, Затворное – 2, Катино – 2, Кремлево – 2, Кушуново – 2, Муравлянка – 2, Мшанка – 2, Большак – 1, Дегтярка – 1, Лазинка – 1, Нагиши– 1, Немерово – 1, Николо-Скопин – 1, Поляны – 1, Троице-Орловка – 1, Шелемишевские Хутора — 1); в Новомичуринске – 466; в Рыбновском районе – 427 (Баграмово – 50, Костино – 38, Пощупово – 29, Завод Ветзоотехника – 24, Старолетово – 18, Новое Батурино – 17, Перекаль – 17, Новоселки – 17, Ходынино – 16, Алешня – 12, Житово – 12, Высокое – 11, Глебково – 11, Константиново – 11, Дивово – 11, Чурилково – 9, Вакино – 8, Городище – 8, Лужки – 8, Федякино – 8, Сидоровка – 7, Горяйново – 6, Кузьминское – 6, Свистово – 6, Аксеново – 5, Мантурово – 4, Марково – 4, Пальные – 4, Старое Батурино – 4, Выселки – 3, Зеленинские Дворики – 3, Комсомольский – 3, Ногино – 3, Раменки – 3, Романцево – 3, Срезнево – 3, Старое Веселево – 3, Большое Жоково – 2, Бражкино – 2, Ивашково – 2, Ильинское – 2, Летово – 2, Окаемово – 2, Войнюково – 1, Волынь – 1, Зеленино – 1, Зубово – 1, Истобники – 1, Калиновка – 1, Козловка — 1, Медведево – 1, Нагорное – 1, Пионерский — 1).

В Шиловском районе – 423 (Лесной – 147, Желудево – 30, Борки – 21, Ерахтур – 20, Мосолово – 17, Ибредь – 13, Куземкино – 12, Авдотьинка – 11, Сановка – 11, Инякино – 10, Задубровье – 9, Терехово – 9, Тырново – 9, Аделино – 8, Борок – 7, Елизаветинка – 7, Занино-Починки – 7, Сасыкино – 7, Ирицы — 6, Тимошкино – 7, Нармушадь – 5, Березово – 4, Большие Пекселы – 4, Пустополье – 4, Санское – 4, Федосеево-Пустынь – 4, Красный Холм – 3, Муратово – 3, Пролетарский – 3, Свинчус – 3, Заполье – 2, Крутицы – 2, Шелухово – 2, Алехово – 1, Воружка – 1, Дубровка – 1, Илебники – 1, Константиново – 1, Надеино – 1, Наследничье – 1, Полтавка – 1, Сельцо-Сергиевка – 1, Слобода – 1, Увяз – 1, Юшта — 1); в Михайловском районе – 403 (Октябрьский – 114, Первомайский – 20, Стрелецкие выселки – 23, Виленка – 19, Щетиновка – 19, Голдино – 13, Грязное – 13, Козловка – 12, Печерники – 12, Фирюлевка – 12, Электрострой – 12, Заря – 10, Рачатники – 8, Слободка – 8, Березово – 7, Красное – 7, Новопанское – 7, Бычки – 5, Печерниковские Выселки – 5, С/з им. Ильича – 5, Малинки – 4, Некрасово – 4, Прудская — 4, Пушкари – 4, Волосовка – 3, Каморино – 3, Дугинка3 – 2, Жмурово – 2, Завидовка – 2, Заречье1 – 2, Иваньково — 2, Киндяково – 2, Низок – 2, Павелково – 2, Подобреево – 2, поселок Коровинского спиртзавода – 2, поселок совхоза Мишино – 2, поселок совхоза Фрунзенский – 2, Прудские Выселки – 2, Треполье – 2, Трепольский – 2, Чурики – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Арсеньево – 1, Большое Свистово – 1, Заболотье – 1, Ижеславль – 1, Комаревка – 1, Лобановские Выселки – 1, Маково – 1, Машково – 1, Огибалово – 1, Покровское1 – 1, Помозово – 1, Хавертово – 1, Щеголево – 1, Электрик — 1); в Михайлове – 379; в Спасском районе – 363 (Ижевское – 62, Троица – 25, Гавриловское – 21, Кирицы – 15, Лакаш – 11, Павловка – 11, Собчаково – 11, Панино – 10, Спиртзаводской – 10, Дегтяное – 9, Устрань – 9, Городковичи – 8, Кутуково – 8, Огородниково – 8, Сушки – 8, Новый Киструс – 7, Перкино – 7, Дубовичье – 6, Половское – 6, Аргамаково – 5, Засечье — 5, Новики – 5, Сумбулово – 5, Брыкин Бор – 4, Выжелес – 4, Выселки – 4, Желобова Слобода – 4, Исады – 4, Красильниково – 4, Моньясово – 4, Орехово – 4, Старый Киструс – 4, Федотьево – 4, Веретье – 3, Выползово – 3, Горки – 3, Иванково – 3, Селезеново – 3, Ухорское – 3, Фатьяновка – 3, Агламазово – 2, Добрый Сот – 2, Добрянка – 2, Емельяновка – 2, Каменка – 2, Красный Яр – 2, Петровичи — 2, поселок Откормсовхоза – 2, Бельское – 1, Бессоновка – 1, Деревенское – 1, Городец – 1, Жерновище – 1, Кучино – 1, Малые Гулынки – 1, Михали – 1, поселок Санатория «Кирицы» — 1, Соболевая – 1, Старостеклянное – 1, Тысья – 1, Хрипенки – 1, Чевкино — 1).

В Шилове – 335; в Шацком районе – 279 (Казачья Слобода – 66, Черная Слобода – 61, Выша – 19, Ямбирно – 12, Борки – 8, Каверино – 7, Завидное – 6, Лесное Конобеево – 7, Польное Конобеево – 6, Польное Ялтуново – 7, Лесная Поляна – 5, Новоселки – 5, Ольхи – 5, Высокое – 4, Новочернеево – 4, Печины – 4, Старочернеево – 4, Аксельмеево – 3, Кучасьево – 3, Темешево – 3, Федяево – 3, Апушка – 2, Большое Агишево – 2, Большой Пролом – 2, Желанное – 2, Кермись – 2, Лесное Ялтуново – 2, Липяной Дюк – 2, Садовый – 2, Сново-Здорово – 2, Федосово – 2, Алеменево – 1, Вачкас – 1, Даниловка – 1, Демидово – 1, Инная Слобода – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Кулики – 1, Лесная Слобода – 1, Малый Пролом – 1, Новософьино – 1, Студеновка – 1, Тарадеи – 1, Токарево – 1, Ужово – 1, Шаморга – 1, Шевырляй — 1); в Кораблине – 246; в Старожиловском районе – 245 (Истье — 63, Совхоз имени Ленина – 31, Рязанские сады – 18, Хрущево – 17, Ершово – 13, Панинская слобода – 11, Большие Поляны – 10, Гребнево – 10, Чернобаево – 8, Ивановское – 5, Вороново – 4, Аристово – 4, Киселево – 4, Кутуково – 4, Соха – 4, Татаркино – 4, Шелковая – 4, Мелекшино – 3, Акулово – 2, Большое Кожухово – 2, Гулынки – 2, Заполье – 2, Кареево – 2, Коленцы – 2, Медвежье – 2, Музалево – 2, Муняково – 2, Ромоданово – 2, Столпцы – 2, Акуловский Участок – 1, Епихино – 1, Кащеевка – 1, Соболево – 1, Тарасово – 1, Ямы — 1).

В Шацке – 226; в Александро-Невском районе – 225 (Каширин – 29, Боровок – 28, Студенки – 28, Ленино – 25, Ленинский – 13, Зимарово – 12, Просечье – 11, Бурминка – 9, Калинино – 7, Нижний Якимец – 9, Норовка – 6, Борисовка – 5, Ново-Сергиевка – 5, Ольховка – 5, Дмитриевка – 4, Ново-Тишевое – 4, Заборово– 3, Михалково – 3, Спешнево– 3, Чернышевка – 3, Кайсаровка – 2, Канищево – 2, Бахметьево – 1, Благие – 1, Добрая Надежда – 1, Константиновка – 1, Красное Знамя – 1, Мары – 1, Полиловка – 1, Ржавец – 1, Сатиновка – 1); в Александро-Невском – 219; в Спас-Клепиках – 206; в Сараях – 203; в Сапожке – 202; в Сараевском районе – 201 (Кривское – 27, Бычки — 14, Меньшие Можары – 14, Муравлянка – 12, Сысои – 11, Желобово – 10, Телятники – 10, Алексеевка – 9, Напольное – 9, Борец – 8, Красный Озерок – 7, Паники – 7, Ягодное – 7, Большие Можары – 6, Высокое – 5, Зеркальные Пруды – 4, Назарьево – 4, Белоречье – 3, Витуша – 3, Мордово – 3, Троицкое – 3, Старобокино – 3, Айкановка – 2, Красный Куст – 2, Новополье – 2, Новый Хутор – 2, Одоевщина – 2, Озерки – 2, Таптыково – 2, Галинка – 1, Ивановка – 1, Красная Вершина – 1, Красная Звезда – 1, Максы – 1, Новобокино – 1, Озёриха – 1, Пономаревка – 1); в Сасовском районе – 194 (Сотницыно – 35, Кустаревка – 15, Малый Студенец – 14, Молодежный – 11, Темгенево – 11, Любовниково – 9, Алешино — 8, Демушкино – 8, Новое Березово – 6, Сасовский – 6, Арга – 4, Глядково – 4, Ернеево – 4, Нижнее Мальцево – 4, Фроловское – 4, Агломазово – 3, Берестянки – 3, Мыс Доброй Надежды – 3, Раково – 3, Салтыково – 3, Устье – 3, Шевали-Майданы – 3, Барашево – 2, Бастаново – 2, Гавриловское – 2, Кошибеево – 2, Мордвиново – 2, Пичкиряево – 2, Придорожный – 2, Саблино – 2, Старое Березово – 2, Батьки – 1, Боковой Майдан – 1, Декабристы – 1, Истлеево — 1, Ключи – 1, Кузьминки – 1, Мокрое – 1, Пятаково – 1, Рожково – 1, Трудолюбовка – 1, Хрущево – 1, Чубарово — 1).

В Милославском районе – 187 (Центральный – 24, Чернава – 25, Липяги – 11, Южный – 11, Богородицкое – 10, Боршевое – 10, Кочуры – 10, Озерки – 9, Зеленый – 9, Архангельское – 8, Воейково – 8, Бугровка – 7, Змеевка – 7, Топилы – 5, Горняк – 4, поселок Совхоза Большевик – 4, Мураевня — 3, Покрово-Гагарино – 3, Селезневка – 3, Большое Подовечье – 2, Казначеевка – 2, Роговое – 2, Сергиевское – 2, Спасское – 2, Данилово – 1, Дегтярка – 1, Жерновки – 1, Заболотовское – 1, Ново-Александрово – 1, Потапово – 1); в Захаровском районе – 182 (Елино — 38, Смена – 25, Добрые Пчелы – 21, Плахино – 15, Безлычное — 13, Федоровское – 11, Жокино – 10, Остроухово – 8, Субботино – 8, Поливаново – 4, Пупкино – 4, Гладкие Выселки – 3, Катагоща – 3, Колесня – 3, Альяшево – 2, Окуньково – 2, Большое Фурсово – 1, Дербень – 1, Зимино – 1, Каймань – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино — 4, Троицкое – 1, Шляхино – 1); в Спасске-Рязанском – 178; в Чучкове – 178; в Милославском – 177; в Старожилове – 172; в Чучковском районе – 156 (Аладьино – 38, Пертово – 31, Авангард – 25, Дубровка – 17, Кистенево – 9, Назаровка – 9, Мелехово – 7, Остро-Пластиково – 5, Завидово – 4, Шеметово – 4, Дудкино – 3, Красное Озеро – 1, Протасьев Угол – 1, Родники – 1, Ункосово — 1); в Кораблинском районе – 142 (Ключ – 12, Кипчаково – 10, Пехлец – 10, Ковалинка – 9, Пустотино – 9, Семион – 8, Ерлино – 7, Никитино – 7, Бобровинки – 6, Михино – 5, Бестужево – 4, Моловка – 4, Филатово – 4, Фролово – 4, Яблонево – 4, Быковская Степь – 3, Княжое – 3, Молвина Слобода – 3, Новые Воды – 3, поселок Газопровод – 3, Жаркое – 2, Зараново – 2, Курбатово – 2, Незнаново – 2, Приянки – 2, Табаево – 2, Аманово – 1, Ибердский – 1, Ленинский – 1, Малые Выселки – 1, Неретино – 1, Октябрь – 1, Проницы – 1, Слободка – 1, Хомут – 1, Хомутск – 1, Чижово — 1); в Пронске – 140.

В Пронском районе – 130 (Тырново – 16, Октябрьское – 14, Гремяки – 12, Береговая Погореловка – 11, Маклаково – 11, Орловский – 10, Мамоново – 8, Малинищи – 7, Погореловский – 7, Березово – 6, Кисьва – 4, Семенск – 4, Абакумово – 3, Бакланово – 3, Денисово – 3, Гниломедово – 2, Синь – 2, Скучаловка – 2, Альютово – 1, Булычево – 1, Кареево – 1, Роскино – 1, Руднево– 1); в Ухолове – 126; в Захарове – 122; в Ряжском районе – 116 (Петрово – 14, Дегтяное – 12, Салтыки – 12, Шереметьево – 10, Новое Еголдаево – 8, Журавинка – 7, Подвислово – 6, Поплевино – 6, Свет – 6, Марчуки 1-е – 5, Турово – 5, Большая Алешня – 4, Марчуки 2-е – 4, Марьино – 3, Ратманово – 3, Совка – 3, Еголдаево – 2, Солнце – 2, Чирково – 2, Введеновка – 1, Нагорное – 1); в Кадоме – 82; в Сапожковском районе – 74 (Морозовы Борки – 14, Красный Угол – 8, Собчаково – 8, Красное – 7, Фабричная Слобода – 6, Кривель – 4, Малый Сапожок – 5, Михеи – 4, Большая Дорога – 3, Новокрасное – 3, Парышка – 3, Березники – 2, Коровка – 2, Васильевка – 1, Канино – 1, Марфинка – 1, Уда – 1, Черная Речка — 1); в Путятине – 71; в Ухоловском районе – 71 (Ольхи – 9, Погореловка – 9, Ясенок – 9, Александровка – 7, Покровское – 7, Смолеевка – 6, Волынщино – 5, Богородицкое – 4, Калинин – 4, Кензино – 4, Коноплино – 3, Кобылино – 1, Мостье – 1, Поляки – 1, Сатино – 1); в Путятинском районе – 61 (Песочня – 15, Береговое – 13, Летники – 5, Отрада – 5, Екатериновка – 4, Воршево – 3, Глебово – 3, Карабухино – 3, Макеево – 3, Строевское – 3, Новая Деревня – 2, Никитино – 1, Унгор — 1); в Ермишинском районе – 53 (Савватьма – 10, Надежка – 9, Азеево – 6, Мердушь – 6, Нарма – 4, Царево – 4, Большое Ляхово – 2, Вышуры – 2, Гремячий ключ – 2, Игошино – 2, Спасско-Раменье – 2, Бедишево – 1, Власово – 1, Торопово – 1, Свестур — 1); в Ермиши – 50; в Пителинском районе – 46 (Новый Ункор – 8, Нестерово – 7, Юрьево – 7, Пеньки – 6, Веряево – 3, Ермо-Николаевка – 3, Высокое – 2, Темирево – 2, Пет – 2, Потапьево – 2, Высокие Поляны – 1, Гридино – 1, Краснопартизанский – 1, Подболотье – 1); в Пителине – 39; в Кадомском районе – 33 (Восход – 16, Кущапино – 4, Кочемирово – 3, Дарьино – 2, Игнатьево – 2, Старый Кадом– 2, Четово – 2, Преображенка – 1, Чермные – 1).