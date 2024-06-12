Среда, 12 июня, 2024

Светомузыкальный фонтан заработал в Рязани

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: admrzn.ru/

12 июня у рязанского ЗАГСа вновь запустили светомузыкальный фонтан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Отмечается, что фонтан не работал по техническим причинам. Теперь у него промыли фильтры, прочистили форсунки, собрали скопившийся мусор, чашу промыли водой.

«Фонтан оснащен видео проектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь. Уже сегодня, 12 июня, с 21.45 до 22.45 с помощью проектора будет транслироваться лазерное шоу и демонстрироваться тематический видеоролик ко Дню России. В таком режиме фонтан будет работать 12, 13 и 14 июня. В остальные дни он будет функционировать в плановом режиме» — пишет пресс-служба мэрии. 

Светомузыкальный фонтан заработал в Рязани
Светомузыкальный фонтан заработал в Рязани

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