Светлый понедельник 2022: что категорически запрещено делать в первый день после Пасхи

Поливальный, Волочебный, Светлый – именно такие названия носит первый после Пасхи понедельник. По народной традиции, этот день связан со многими запретами и приметами. Определённые правила поведения диктуют в этот день нам и православные догматы. В этом году Светлый понедельник Светлой седмицы приходится на 25 апреля.

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К каким приметам стоит прислушаться? Что нельзя и нужно делать?

Начиная с понедельника после Пасхи можно ходить в гости и собирать за столом друзей и родных. К праздничному столу обязательно приносят куличи, яйца, творожные десерта.

Стоит обменяться крашеными яйцами. Считается, что так мы делимся друг с другом радостью и благодатью.

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Поливальным понедельник после Пасхи называют из-за старинного обычая: ребята обливают девушек водой — «очищают». Согласно поверью, те, кого в этот день обольют водой, станут счастливыми и здоровыми.

Есть суеверие, что от холодной воды сегодня ни в коем случае не заболеешь.

Основные запреты на 25 апреля связаны с тем, что нельзя грустить, ссориться, сидеть в одиночестве, браниться, переедать и пить много алкоголя.

Народные приметы Светлого понедельника

Чистое небо и безветренная погода сулят ливень;

Какой Поливальный понедельник, таким будет лето;