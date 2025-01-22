Супружеская пара из Рязанской области выиграла миллион рублей

Супружеская пара из Рязанской области Наталья и Анатолий выиграли миллион рублей от «Русского лото». В 2019 году семья уже выигрывала 733 333 рублей.

«Я пришла в точку продаж «Столото» и купила 10 билетов. 1 января прямой эфир розыгрыша мы смотрели всей семьей. Муж зачеркивал числа в билетах со старшим сыном, я со средним, а самый младший бегал рядом. Билет на миллион оказался в руках у мужа. Надеюсь, что в следующем году мы выиграем миллиард», — рассказывает Наталья.

Наталья работает бухгалтером, Анатолий — трактористом. У супругов трое детей. Вместе они любят ездить на рыбалку. Выигрыш победители решили потратить на покупку автомобиля.

Всего в Рязанской области приобрели 70 522 билета «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», которые оказались выигрышными. 1 января 2025 года рязанцы выиграли 16 154 977 рублей.